Vyhlásili ďalší ročník súťaže Gerbócova literárna Snina

Snina 16. februára (TASR) – Mesto Snina a Mestské kultúrne a osvetové stredisko (MKOS) Snina vyhlásili 21. ročník celoslovenskej aj celosvetovej literárnej súťaže Gerbócova literárna Snina. Autori poézie, prózy a eseje môžu svoje príspevky do nej prihlasovať do 31. júla, informovala sninská samospráva na svojej internetovej stránke.



Ako sa uvádza v štatúte súťaže, poslaním podujatia je vyhľadávanie a podchytenie autorských básnických a prozaických talentov, podpora prác vychádzajúcich z regionálnych koreňov, konfrontácia so súčasným trendom a tradíciami v oblasti písania poézie a prózy na Slovensku a v zahraničí.



Do súťaže sa môžu zapojiť autori s príspevkami, ktoré neboli dosiaľ publikované. "Zúčastniť sa môžu aj autori, ktorí boli v predchádzajúcich ročníkoch odmenení cenou alebo čestným uznaním," uvádza sa tiež v štatúte.



Súťaž sa realizuje v štyroch vekových kategóriách. V prípade prózy je maximálny povolený rozsah príspevku desať strán formátu A4, pri poézii je možné súťažiť s najviac piatimi básňami. Literárne práce v dvoch výtlačkoch je potrebné zaslať na adresu sninského MKOS, a tiež elektronicky na emailovú adresu propagacia@kulturasnina.sk.



Súťažné práce bude posudzovať odborná porota tvorená poprednými slovenskými spisovateľmi pre deti, mládež a dospelých a literárnymi teoretikmi. Vyhlásenie výsledkov je avizované na november.