Vyhlásili finalistov ocenenia Anasoft litera 2021

Bratislava 10. marca (TASR) - Organizátori literárnej ceny Anasoft litera vyhlásili v stredu desiatku nominovaných kníh na prestížne ocenenie. "Okrem diel etablovaných spisovateliek a spisovateľov sú medzi nimi aj dva debuty. Rukami odbornej poroty prešlo 165 hodnotených kníh," TASR o tom informovala PR manažérka Mária Hejtmánková.



O titul laureáta a cenu 10.000 eur budú bojovať Lukáš Cabala s knihou Satori v Trenčíne z vydavateľstva Artforum, Etela Farkašová (Záchrana sveta podľa G., Spolok slovenských spisovateľov), Ivana Gibová (Eklektik Bastard, Drewo a srd), Barbora Hrínová (Jednorožce, Aspekt), Jana Juráňová (Naničhodnica, Aspekt), Laco Kerata (Na okraji mojej hory, KK Bagala), Richard Pupala (Ženy aj muži, zvieratá, Lindeni), Veronika Šikulová (Tremolo ostinato, Slovart), Zuzana Šmatláková (Nič sa nestalo, Marenčin PT), Alta Vášová (Odlety, Fragment).



Desať slovenských autorov a ich prózy posunula do finále 16. ročníka ocenenia porota v zložení česká spisovateľka, literárna historička, scenáristka a prekladateľka Radka Denemarková, poetka, prekladateľka, filmová kritička a teoretička Mária Ferenčuhová, publicista a literárny kritik Peter Garaj, poľský literárny vedec Rafal Majerek a literárna vedkyňa Marta Součková.



"Tohtoročná desiatka je pomerne pestrá – ani nie tak témami, ako skôr literárnymi formami," hodnotí výber Ferenčuhová. "Je v nej spoločensko-kritický román s takmer leporelovou štruktúrou, psychologický román postavený skoro výlučne na úzkostnom vnímaní hlavnej postavy, ne-román, kde sú vety samostatnými svetmi, denníková mozaika, spod ktorej presvitá až románový oblúk života, novela koncipovaná ako štylizovaná performance, ľúbostná novela so snovou atmosférou, poviedkový komiks a napokon tri zbierky poviedok," dodala.



V 16. ročníku literárnej ceny sa porota musela vyrovnať s neúmerným rozdielom medzi kvantitou vydávanej prozaickej produkcie a kvalitou textov. Rozhodnutie je výsledkom diskusií a kompromisov. Porota totiž mala problém vybrať zo 165 kníh desať titulov, ktoré by mohla zhodne označiť za skutočne dobré diela. Marta Součková ako príčinu tohto stavu vidí "stále narastajúci počet 'žánroviek', no iste aj fakt, že postupne odchádzajúcu najstaršiu generáciu zatiaľ len pomaly nahrádzajú nové osobnosti".



Porota vyhlási v septembri tzv. finálovú päťku, z ktorej napokon vyberie víťaznú knihu. O ocenení bude rozhodovať aj verejnosť od 1. apríla v internetovom hlasovaní Ceny čitateľov Anasoft litera 2021.