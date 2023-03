Vyhlásili finalistov ocenenia Anasoft litera 2023

Bratislava 7. marca (TASR) - Organizátori literárnej ceny Anasoft litera vyhlásili v utorok desiatku nominovaných kníh na prestížne ocenenie. "Okrem diel etablovaných spisovateliek a spisovateľov sú v nej aj silné prozaické debuty," uviedla pre TASR PR manažérka Mária Hejtmánková. Dodala, že odborná porota vybrala finálovú desiatku zo 123 hodnotených kníh.



Titul laureáta a cenu 10.000 eur môžu získať Jana Bodnárová (Patchwork v bielej, Aspekt), Jakub Juhász (PS, Rubato), Slavka Liptáková (Krajina matiek, Petrus), Dušo Martinčok (Niekto sa nájde, Zrejme), Dominika Moravčíková (Dom pre jeleňa, KK Bagala), Michaela Rosová (Nepokojní spáči, Artforum), Jakub Spevák (Po funuse, KK Bagala), Veronika Šikulová (Líštičky majú rady teplo, Slovart), Dušan Taragel (Mafiánske balady, Slovart) a Soňa Uriková (Dôvod na radosť, KK Bagala).



Desať slovenských autorov a ich prózy posunula do finále 18. ročníka literárnej ceny porota v zložení žurnalistka Denisa Ballová, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Zuzana Bariaková, básnik, prozaik a prekladateľ Petr Borkovec, literárna vedkyňa a publicistka Magdalena Bystrzak, prekladateľka a editorka Renáta Deák.



Podľa odbornej poroty sú medzi nominovanými prózami knihy s rôznorodými autorskými prístupmi a postupmi. "Potešili nás presné miniatúry a veľmi silná poviedková tvorba, no nechýba ani vydarená rodinná sága či žánrová literatúra na vysokej úrovni. Prózy tohto ročníka prinášajú pestrú genderovú perspektívu, tematizujú inakosť, osamelosť a krehkosť jednotlivca, či viacgeneračné rodinné vzťahy v malých vidieckych alebo mestských spoločenstvách," hodnotia porotcovia finalistov. Dodávajú, že tohtoročná desiatka ponúka prózy čitateľsky prístupné, ale aj také, čo kladú na čitateľov vyššie nároky. "Je to naozaj strmá škála a, priznávame, že na jej strmosti si ako porota zakladáme. Rok 2022 priniesol silné debuty a potvrdil výrazné hlasy z radov etablovaných autoriek a autorov," uzatvára porota.



V septembri (5. 9.) vyhlási tzv. finálovú päťku, z ktorej napokon porotcovia vyberú víťaznú knihu. O Cene čitateľov bude rozhodovať verejnosť od 1. apríla v internetovom hlasovaní.



Vybraná desiatka sa predstaví počas festivalu litera fest, ktorý sa bude konať od 19. do 22. júna naživo i online v bratislavskom .klube pod lampou.