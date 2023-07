Vyhrajte auto s plnou nádržou na víkend

Bratislava 6. júla (OTS) - Milovníci filmov si do konca júla vychutnajú nielen skvelé filmové novinky, chrumkavý popcorn či vychladenú Pepsi colu, ale tiež hrajú o viac ako 70 tisíc cien. Každý lístok zakúpený v kinách Cinema City je do 31. júla výherný.Po roku je letná súťaž so Cinema City späť. Aj počas tohto leta si môžete zotrieť výhru na žrebe, ktorý dostanete ku kúpe vstupenky do každého kina Cinema City. Či si prídete pozrieť veselý animák, akčný film alebo romantiku, výhra čaká na každého. Pripravených je viac ako 70 tisíc cien, medzi ktorými nájdete aj autá Citroën C4 a Peugeot 408 s plnou nádržou na víkend zadarmo. „Zostierať“ si môžete tiež poukážky v rôznych hodnotách na nákup v Astratex, mix výhier od Slovanetu a ďalších viac ako 70 tisíc atraktívnych výhier. Stačí si len vybrať z bohatej ponuky filmov v Cinema City a vychutnať filmové novinky aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX. Súťaž, v ktorej vyhráva každý filmožrút bude trvať do 31. júla.Do kín prichádza akčný triler v hlavnej úlohe s Tomom Cruisom – Mission Impossible: Odplata – Prvá časť . Tentoraz sa Ethan Hunt a tím Impossible Mission Force vydávajú po stopách nebezpečnej zbrane, ktorá má potenciál zničiť celé ľudstvo, aby ju zaistili skôr, ako sa dostane do rúk šialenca. Počas svojho náročného a nebezpečného pátrania sa však musí neustále obzerať cez plece, pretože z jeho dávnej minulosti sa vynára až príliš živý prízrak. Gabriel (Esai Morales) poznal Ethana ešte v čase, keď nebol elitným agentom, a pozná každú jeho slabinu. Ethan, pre ktorého bolo zdravie a bezpečnosť jeho blízkych a členov tímu vždy viac ako úspešne splnená misia, bude tentoraz možno musieť prehodnotiť svoje priority. Film plný akcie si môžete užiť od 12. júla vo všetkých kinách Cinema City a tiež aj v obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark. Oppenheimer nie je klasický životopisný film. O jeho výnimočnosti svedčí aj bezprecedentné herecké obsadenie na čele s Cillianom Murphym, pre ktorého je to už šiesta spolupráca s režisérom Christopherom Nolanom. Aj jeho meno je zárukou mimoriadneho zážitku. Jeho filmy majú veľmi odvážnu štruktúru rozprávania, detailne preskúmavajú subjektívne vnímanie reality a plynutie času. Nolan je tiež veľkým priaznivcom tradičných trikov a snaží sa vyhýbať natáčaniu scén pred zeleným plátnom. A v Oppenheimerovi exploduje atómová bomba... V dobe, kedy druhá svetová vojna ešte vyzerala nerozhodne, prebiehal na diaľku dramatickú súboj medzi Spojenými štátmi a Nemeckom o to, komu sa skôr podarí zostaviť atómovú bombu a získať nad nepriateľom rozhodujúcu prevahu. V Amerike sa tajný výskum skrýval pod označením Projekt Manhattan a jedným z jeho kľúčových aktérov bol astrofyzik Robert Oppenheimer. Pod obrovským časovým tlakom sa s tímom ďalších vedcov pokúšal zostrojiť vynález, ktorý má potenciál zničiť celý svet, ale bez jeho včasného dokončenia sa ten istý svet nepodarí zachrániť. Životopisný film americkej produkcie si na plátnach Cinema City môžete pozrieť od 20. júla aj v obľúbenom formáte SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.V júli sa môžete tešiť aj na dlho očakávaný film Barbie, v ktorom v hlavných úlohách zahviezdia Margot Robbie a Ryan Gosling. Žiť v krajine Barbie znamená byť dokonalou bytosťou na dokonalom mieste. Pokiaľ nemáte existenčnú krízu alebo nie ste Ken. Barbie a Ken si užívajú bezstarostný život vo farebnom a zdanlivo bezchybnom Barbie Svete. Keď však dostanú príležitosť ísť do skutočného sveta, objavia radosti a úskalia života medzi ľuďmi. Dlho očakávaný ružový film Barbie si môžete pozrieť v predpremiére aj s príjemným sprievodným programom na Ladies Movie Night už 19. júla v Cinema City Aupark a od 20. júla vo všetkých kinách Cinema City, aj v obľúbenom formáte SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.