Výročie košického rozhlasového štúdia spojilo slovenských interpretov

Bratislava 6. apríla (TASR) - Produkciu košického rozhlasového štúdia obohatili dve novinky. "Vznikli pri príležitosti osláv 90. výročia odovzdania budovy košického rozhlasového štúdia do užívania a na ich výrobe sa podieľali výrazné osobnosti, ktoré majú ku košickému rozhlasu veľmi blízko," informoval TASR PR manažér Stanislav Čačko.



Prvou nahrávkou je úprava ľudovej piesne Na Košickej turni. Na jej interpretácii sa podieľali Ondrej Kandráč, Štefan Štec a Milan Rendoš, ktorých spája redaktorské pôsobenie v rozhlase. "Nahrávkou známej piesne o Košiciach som si v skutočnosti splnil jeden zo snov – hudobne som ju spracoval, zahral si na kontrabase a aj si zaspieval. Známe hlasy rozhlasových kolegov a kvality muzikantov vytvorili predpoklad na to, aby pesnička zarezonovala v poslucháčskej verejnosti," uviedol Rendoš. "Melódiu tejto skladby počujú všetci, ktorí cestujú vlakom do Košíc, keďže jej motív je zvučkou košickej stanice. Je to ľudová skladba, ktorá vo mne evokuje, že som doma, a preto som rád, že aj ja som mohol byť súčasťou ďalšieho hudobného vydania piesne," poznamenal Štec. "Pre mňa je to návrat ku koreňom a k tomu čo ma formovalo. Zároveň je to veľmi silná spomienka na roky môjho pôsobenia v Slovenskom rozhlase," dodal Kandráč.



Druhou nahrávkou je skladba S Reginou, tematicky je previazaná s Rádiom Regina, ktorého program vysielajú z košického rozhlasového štúdia. Autorom hudby je kreatívny producent štúdia Juraj Hidvéghy, autorom textu riaditeľ košického štúdia RTVS Jozef Puchala, zaranžoval ju klavirista skupiny No Name Zoltán Sallai. Pesničku naspievali finalisti súťaže Košický zlatý poklad – Igor Timko, Marián Čekovský, Peter Cmorik, Juraj Vančík a Tomáš Buranovský. Vzhľadom na pandemickú situáciu ju nespievali spolu, ale každý v inom štúdiu. "Bola to zaujímavá skúsenosť, teším sa, že sa do nahrávania piesne zapojili vynikajúci interpreti a verím, že pieseň osloví aj poslucháčov a bude z nej 'nepísaná hymna' Rádia Regina," poznamenal Hidvéghy.



"Košické rozhlasové štúdio bolo vždy miestom, kde sa stretávali výrazné osobnosti našej i českej hudobnej scény a kde vždy vznikali piesne, ktoré udávali hudobný trend," komentoval nahrávky Puchala. Šéf košického štúdia RTVS k obom piesňam dodal: "Sú výborné, na výkonoch interpretov vidieť nielen profesionalitu, ale aj emóciu, ktorá zrejme vyplýva aj z toho, že všetci v našom štúdiu buď začínali, alebo práve pôsobia."