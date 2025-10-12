< sekcia Kultúra
Výročie narodenia herca Andreja Mojžiša pripomenie výstava v divadle
Výstava s názvom Andrej Mojžiš – aristokrat slovenského divadla bude záujemcom vo zvolenskom divadle k dispozícii do konca februára 2026.
Zvolen 12. októbra (TASR) - Sté výročie narodenia slovenského herca Andreja Mojžiša si v Divadle Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene pripomenú výstavou. Priblíži život a diela umelca, ktorý okrem zvolenského divadla účinkoval aj vo filmoch a v televíznych inscenáciách. TASR o tom informovala vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová.
Ako uviedla, výstava bude prezentovať Mojžišov umelecký život prostredníctvom fotografií, archívnych materiálov a spomienok. Autorom jej grafického riešenia je Pavol Borodovčák. Vernisáž naplánovali na štvrtok 16. októbra o 16.00 h v hornom foyeri divadla. „Uskutoční sa v deň stého výročia narodenia herca, ktorý je ikonický svojím celoživotným pôsobením v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene,“ objasnila. Počas vernisáže si Mojžišov odkaz pripomenú sprievodným programom umeleckého súboru, do ktorého zakomponujú reminiscencie Mojžišových divadelných postáv, jeho výroky i kolegiálne spomienky.
DGJT pripomína, že Andrej Mojžiš bol jednou z najvýraznejších hereckých osobností mimo bratislavských scén. Od roku 1953 bol stálym členom Činohry DJGT, kde pôsobil do roku 1998 a vytvoril viac než 160 postáv. „Bol hercom širokého žánrového rozpätia. Od tragédie cez drámu, komédiu až po muzikál. Jeho herectvo sa vyznačovalo kultivovaným prejavom, presnou psychologickou analýzou postáv a eleganciou výrazu,“ podotýka s tým, že na doskách zvolenského divadla bol Mojžiš aktívny do vysokého veku. Zomrel 4. februára 2020.
Výstava s názvom Andrej Mojžiš – aristokrat slovenského divadla bude záujemcom vo zvolenskom divadle k dispozícii do konca februára 2026. „A pre tých, ktorí by si radi prehĺbili autentický zážitok spoznávania hereckej legendy, pripomíname projekt Divadelného ústavu – Divadelné prechádzky,“ zhrnulo DJGT. Dramaturgička Uršuľa Turčanová v ňom spracovala divadelnú históriu mesta Zvolen a vytvorila aj špeciálnu trasu, ktorá sa venuje pôsobeniu práve tohto herca.
