Vyšla nová kniha z dejín františkánov v Kremnici

Kremnica 11. januára (TASR) - Na sklonku minulého roka vydalo kremnické NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica novú knihu z dejín františkánov v Kremnici. Ide o komentovanú edíciu a preklad rukopisných Dejín kremnického konventu rehole menších bratov Sv. Otca Františka, diela známeho ako kremnická františkánska kronika.



Ako informuje múzeum na svojej internetovej stránke, nová publikácia je jedným z prvých väčších edičných projektov vo vzťahu k dejinám františkánskeho rádu na Slovensku.



Dejiny, ktoré začal písať v roku 1742 písať Benedikt Mayerl, sú podľa múzejníkov na rozdiel od väčšiny dobových františkánskych kroník plnohodnotným historiografickým dielom a práve to ho robí výnimočným.



Popisujú sa v ňom dejiny mesta Kremnica i kremnických františkánov s dôrazom na ich príchod do mesta a popis budov a vybavenia konventu. "Inšpiráciou pre boli predovšetkým Historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku od polyhistora Mateja Bela," približuje múzeum.



Zostavovateľmi edície a prekladu sú historik Daniel Haas Kianička z kremnického múzea a filológ Jozef Kordoš z Trnavskej univerzity v Trnave, ktorí pôvodný latinský a nemecký text kroniky spracovali a preložili do slovenčiny s prihliadnutím na štylistiku originálneho barokového textu. Kniha má atraktívnu vizáž, ktorej autorom je grafik Marek Kianička.