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Výsledkom súťaže na podporu cyklomobility je animovaný film
Zo senických škôl organizátori dostali 1507 výtvarných prác, z Hodonína 257 výkresov.
Autor TASR
Senica 8. júna (TASR) - Výsledkom výtvarnej súťaže, ktorá bola súčasťou cezhraničného projektu Podpora a propagácia cyklomobility Senica - Hodonín, je animovaný film vytvorený z detských kresieb, ktorý zároveň upozorňuje na význam pešej a nemotorovej dopravy. Zapojili sa žiaci základných škôl zo Senice a z Hodonína. Pre TASR to uviedla manažérka projektu Ľubica Kadlec Melišová z Mestského úradu v Senici.
„Pre deti bola súťaž zábavnou výtvarnou aktivitou, pre mestá zároveň predstavovala dôležitý zber dát v oblasti mestskej dopravy. Cieľom bolo hravou formou zistiť, aké spôsoby dochádzania do škôl v oboch mestách prevládajú,“ ozrejmila.
Zo senických škôl organizátori dostali 1507 výtvarných prác, z Hodonína 257 výkresov. Súťaž odborne vyhodnotil pedagóg Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave Radovan Labaš, ktorý vybral približne 100 prác do animovaného filmu. Film vytvorila študentka VŠVU Sabína Foltánová. Vychádza z kresieb školákov zo Senice a z Hodonína, ktoré zobrazujú reálne aj fantazijné spôsoby dochádzania do školy.
Výsledky prieskumu ukázali, že najviac detí dochádza do školy pešo. Takmer 28 percent zapojených žiakov uviedlo, že ich do školy vozia rodičia autom. „Práve autá ráno komplikujú situáciu pri školách a robia ich okolie nebezpečnejším pre žiakov, ktorí využívajú nemotorový spôsob dopravy. Samozrejme, chápeme, že nie všetky deti môžu chodiť do školy samy a pešo. Istotne sú však aj také, ktoré túto cestu bez pomoci áut zvládnu,“ priblížila Kadlec Melišová.
Podľa nej film zároveň apeluje na rodičov, aby deťom poskytli viac priestoru na samostatnosť, čím by sa znížil počet áut v okolí škôl a zvýšila bezpečnosť verejného priestoru.
Výsledky prieskumu ukázali, že ranná automobilová doprava výrazne ovplyvňuje bezpečnosť detí v okolí škôl. Projekt preto podporuje pešiu a nemotorovú dopravu a otvára tému bezpečnejšieho prostredia pri školách. Je financovaný z Fondu malých projektov programu Interreg Slovensko - Česko z prostriedkov Európskej únie.
„Pre deti bola súťaž zábavnou výtvarnou aktivitou, pre mestá zároveň predstavovala dôležitý zber dát v oblasti mestskej dopravy. Cieľom bolo hravou formou zistiť, aké spôsoby dochádzania do škôl v oboch mestách prevládajú,“ ozrejmila.
Zo senických škôl organizátori dostali 1507 výtvarných prác, z Hodonína 257 výkresov. Súťaž odborne vyhodnotil pedagóg Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave Radovan Labaš, ktorý vybral približne 100 prác do animovaného filmu. Film vytvorila študentka VŠVU Sabína Foltánová. Vychádza z kresieb školákov zo Senice a z Hodonína, ktoré zobrazujú reálne aj fantazijné spôsoby dochádzania do školy.
Výsledky prieskumu ukázali, že najviac detí dochádza do školy pešo. Takmer 28 percent zapojených žiakov uviedlo, že ich do školy vozia rodičia autom. „Práve autá ráno komplikujú situáciu pri školách a robia ich okolie nebezpečnejším pre žiakov, ktorí využívajú nemotorový spôsob dopravy. Samozrejme, chápeme, že nie všetky deti môžu chodiť do školy samy a pešo. Istotne sú však aj také, ktoré túto cestu bez pomoci áut zvládnu,“ priblížila Kadlec Melišová.
Podľa nej film zároveň apeluje na rodičov, aby deťom poskytli viac priestoru na samostatnosť, čím by sa znížil počet áut v okolí škôl a zvýšila bezpečnosť verejného priestoru.
Výsledky prieskumu ukázali, že ranná automobilová doprava výrazne ovplyvňuje bezpečnosť detí v okolí škôl. Projekt preto podporuje pešiu a nemotorovú dopravu a otvára tému bezpečnejšieho prostredia pri školách. Je financovaný z Fondu malých projektov programu Interreg Slovensko - Česko z prostriedkov Európskej únie.