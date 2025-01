Zverejnili nominácie na Oscary, najviac ich má Emilia Pérez

Najlepší film



- Anora



- Bob Dylan: Úplne neznámy



- Brutalista



- Čarodejka



- Duna: Časť druhá



- Emilia Pérez



- I'm Still Here



- Konkláve



- Nickel Boys



- Substancia







Najlepšia réžia



- Sean Baker (Anora)



- Brady Corbet (Brutalista)



- James Mangold (Bob Dylan: Úplne neznámy)



- Jacques Audiard (Emilia Pérez)



- Coralie Fargeatová (Substancia)







Najlepší herec v hlavnej úlohe



- Adrien Brody (Brutalista)



- Timothée Chalamet (Bob Dylan: Úplne neznámy)



- Colman Domingo (Sing Sing)



- Ralph Fiennes (Konkláve)



- Sebastian Stan (The Apprentice: Príbeh Trumpa)







Najlepšia herečka v hlavnej úlohe



- Cynthia Erivová (Čarodejka)



- Karla Sofía Gascónová (Emilia Pérez)



- Mikey Madisonová (Anora)



- Demi Moorová (Substancia)



- Fernanda Torresová (I'm Still Here)







Najlepší herec vo vedľajšej úlohe



- Yura Borisov (Anora)



- Kieran Culkin (Skutočná bolesť)



- Edward Norton (Bob Dylan: Úplne neznámy)



- Guy Pearce (Brutalista)



- Jeremy Strong (The Apprentice: Príbeh Trumpa)







Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe



- Monica Barbarová (Bob Dylan: Úplne neznámy)



- Ariana Grande (Čarodejka)



- Felicity Jonesová (Brutalista)



- Isabella Rosselliniová (Konkláve)



- Zoe Saldanová (Emilia Pérez)







Najlepší zahraničný film



- I'm Still Here (Brazília)



- Dievča s ihlou (Dánsko)



- Emilia Pérez (Francúzsko)



- Semienko posvätného figovníka (Nemecko)



- Mačacia odysea (Lotyšsko)





Los Angeles 23. januára (TASR) - V Los Angeles oznámili vo štvrtok nominácie 97. ročníka udeľovania filmových cien Oscar. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.Odovzdávanie cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) sa uskutoční 2. marca v Dolby Theatre v Los Angeles. Galavečer bude po prvý raz moderovať americký komik Conan O'Brien.Nominácie mali byť pôvodne vyhlásené už minulý týždeň, ale Akadémia akciu odložila v súvislosti s ničivými požiarmi v okolí Los Angeles, kde má AMPAS sídlo. Finálne hlasovanie sa začne 11. februára, skončí sa 18. februára.Najviac nominácií - 13 - získal kriminálny muzikál Emilia Pérez, nasledujú filmy Brutalista a Čarodejka, ktoré majú zhodne po desať nominácií. TASR prináša zoznam nominácií v hlavných kategóriách z celkového počtu 23.