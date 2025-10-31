< sekcia Kultúra
Vysoká škola múzických umení v Bratislave pozýva na:
Deň otvorených dverí 2025.
Bratislava 31. októbra (OTS) - Vysoká škola múzických umení v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o štúdium umenia aj širokú verejnosť na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 7. novembra 2025 na všetkých troch fakultách súčasne – Divadelnej, Filmovej a televíznej a Hudobnej a tanečnej fakulte. Podujatie ponúkne bohatý program plný otvorených hodín, konzultácií, koncertov, filmových projekcií aj prezentácií študentskej tvorby.
Program
Divadelná fakulta VŠMU (Svoradova 4, Bratislava)
Začiatok o 8:30, trvanie do 16:00 hod.
Návštevníkov čakajú otvorené hodiny všetkých katedier, možnosť zúčastniť sa na skúške pripravovanej inscenácie American Psycho v Divadle Lab či na verejnej generálke inscenácie Peter a Lucia Katedry bábkarskej tvorby. Záujemcovia si môžu vyskúšať javisko, navštíviť infostánok s predajom kníh alebo absolvovať prehliadku priestorov fakulty. Počas celého dňa bude otvorená aj oddychová zóna a bufet.
Filmová a televízna fakulta VŠMU (Svoradova 2/A, Bratislava)
Začiatok o 9:00, trvanie do 16:00 hod.
Program zahŕňa projekcie ocenených študentských filmov v kine KLAP, konzultácie k bakalárskym prijímacím skúškam vo všetkých ateliéroch, ako aj prezentácie medzinárodných študijných programov aliancie FilmEU+ a Pathfinder. Zaujímavé budú aj prehliadky ateliérov animovanej tvorby, vizuálnych efektov a herného dizajnu, či ukážky práce v ateliéroch réžie a kamery. Súčasťou programu je aj online stream z ateliéru VFXHD pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne.
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU (Zochova 1, Bratislava)
Začiatok o 9:00, trvanie do 16:00 hod.
Počas dňa sa uskutočnia otvorené hodiny tanca (klasický, moderný, ľudový, jazzový tanec) i projekt „Vyskúšaj si prijímačky“, ktorý umožní uchádzačom zažiť atmosféru prijímacích skúšok.
O 12:00 sa v koncertnej sále Dvorana uskutoční koncert „Slovenská orchestrálna hudba v novom šate“ v podaní VŠMU Modern Orchestra pod umeleckým vedením doc. Mariána Lejavu.
Počas celého dňa budú prebiehať konzultácie s pedagógmi všetkých katedier. Pre záujemcov o aktívne konzultácie v interpretačných špecializáciách je nevyhnutný povinný registračný formulár, ktorý nájdete na stránke školy.
Foto: VŠMU
Príležitosť pre budúcich študentov
Deň otvorených dverí VŠMU je určený všetkým, ktorí zvažujú štúdium v umeleckých odboroch. Umožňuje osobné stretnutie s pedagógmi a študentmi, nahliadnutie do výučby i prác ateliérov, a najmä poskytuje dôležité informácie o prijímacích skúškach na akademický rok 2026/27.
Presný program DOD na jednotlivých fakultách je zverejnený na webovej stránke:
https://www.vsmu.sk/uchadzaci/den-otvorenych-dveri-2025/
Príležitosť pre budúcich študentov
Deň otvorených dverí VŠMU je určený všetkým, ktorí zvažujú štúdium v umeleckých odboroch. Umožňuje osobné stretnutie s pedagógmi a študentmi, nahliadnutie do výučby i prác ateliérov, a najmä poskytuje dôležité informácie o prijímacích skúškach na akademický rok 2026/27.
