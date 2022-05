Výstava Akty X je venovaná dielam zo zbierok Nitrianskej galérie

Nitra 13. mája (TASR) - Nitrianska galéria cez víkend sprístupní ďalšiu z dočasných expozícií umiestnenú vo výstavnom priestore Salón. Otvorená bude od 14. do 28. mája. Výstava s názvom Akty X bude venovaná aktu a jeho zastúpeniu vo fonde galérie.



Výstava predstaví diela už nežijúcich výtvarníkov Viktora Belányiho a Ľudovíta Slamku spolu so súčasnou hosťujúcou umelkyňou Mirou Gáberovou. "Kreslených aktov máme v zbierke pomerne veľa. My sme však vybrali autorov, ktorých tvorba, ale aj životné cesty boli späté v nejakom období s regiónom Nitry. Akty X budú vo svojej podstate tematicky tradične žánrové," uviedla kurátorka Ľudmila Kasaj Poláčková.



Návštevníci výstavy uvidia približne 25 vybraných kresieb zo zbierok galérie. "Do expozície sme pozvali aj súčasnú umelkyňu Miru Gáberovú, pre ktorej tvorbu je príznačná práca v rôznych médiách. Najčastejšie skúma miesto jednotlivca a jeho bytie v súčasnom svete," doplnila kurátorka výstavy.