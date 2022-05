Výstava Akty X v Nitrianskej galérii ukáže tvorbu trojice výtvarníkov

Nitra 3. mája (TASR) – Nitrianska galéria pripravuje novú výstavu. Projekt Akty X predstaví tvorbu Viktora Belányiho, Ľudovíta Slamku a Miry Gáberovej. Vo výstavnom priestore Salón bude dočasná komorná expozícia sprístupnená od 18. do 28. mája



Výstava je venovaná aktu a jeho zastúpeniu vo fonde galérie. „Kreslených aktov v zbierke máme značné množstvo, my sme však vybrali iba dvoch autorov. Ide o autorov, ktorých tvorba, ale aj životné cesty, boli späté v nejakom období s regiónom Nitry. Do expozície sme pozvali aj hosťujúcu súčasnú umelkyňu Miru Gáberovú, pre ktorej tvorbu je príznačná práca v rôznych médiách,“ uviedla kurátorka výstavy Ľudmila Kasaj Poláčková.



Ako doplnila, výstava nie je prehliadkou len ženského aktu. Bude obsahovať aj zobrazenia a štúdie mužského tela. „Pretože aj ženy sú občas zvedavé a kánon mužského zvedavého oka silne posilňovaný naprieč dejinami umenia nie až tak celkom nepriestrelný, ako si občas nahovárame,“ dodala Kasaj Poláčková.