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Výstava Architektúra vedomia v Umelke predstavuje výber diel A. Korkos
Adriana Korkos v Bratislave vystavuje svoju maliarsku tvorbu, ktorú charakterizuje veľmi osobitý, farebne žiarivý a tvarovo štylizovaný jazyk.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Výber maliarskych diel medzinárodne pôsobiacej slovenskej umelkyne Adriany Korkos predstavuje výstava Architektúra vedomia, ktorú vo štvrtok (3. 9.) slávnostne otvorili v bratislavskej Galérii Umelka. Potrvá do 13. septembra. Autorka v priebehu uplynulých rokov žila a tvorila v austrálskom Sydney, v Hongkongu a dnes žije a tvorí v kanadskej Ottawe.
„No vždy sa na Slovensko a do Bratislavy vracia a cez účasť na výstavách Spolku výtvarníkov Slovenska sa začleňuje do našej výtvarnej scény,“ približuje galéria multimediálnu umelkyňu, ktorá sa venuje širokej škále výtvarných disciplín od klasickej maľby a sochárstva cez konceptuálne a environmentálne polohy, inštalácie a performancie až k audiovizuálnym projektom a filmu. Je tiež autorkou početných monumentálnych realizácií vo veľkých zábavných a vodných parkoch a v mestskom prostredí.
Adriana Korkos v Bratislave vystavuje svoju maliarsku tvorbu, ktorú charakterizuje veľmi osobitý, farebne žiarivý a tvarovo štylizovaný jazyk. „Evokujúci svet sci-fi a animovaných filmov s čitateľnou symbolikou, odhaľujúcou jej vnútorný pocitový svet umelkyne, ženy, matky,“ dodáva kurátorka výstavy Mária Horváthová. Autorke je podľa nej blízka surrealistická symbolika a sklon ku geometrickej štylizácii, rovnako poetika imaginatívneho sveta a metafory.
„Jej magické príbehy sa odohrávajú v tajomnom priestore, v ktorom miznú hranice medzi rozmanitými svetmi, a my vnímame len nekonečné diaľky vesmíru i neprebádané hlbočiny oceánov a morí, v ktorých sa vynárajú ľudské i zvieracie tvory, plávajú ryby a levitujú bizarné predmety, z ktorých každý prežíva svoj vlastný príbeh,“ vysvetľuje kurátorka obrazy Adriany Korkos s tým, že rozmanité metafory i skryté podobenstvá autorka často kóduje i v názvoch svojich diel a posúva tak tieto príbehy do nových súvislostí a otvára cestu fantázii diváka.
„Adriana Korkos je neuveriteľne kreatívna autorka s neprekonateľnou fantáziou a predstavivosťou. Vo svojej tvorbe často odhaľuje i nepríjemnú sociálnu či politickú realitu, skúma postavenie žien v súčasnej spoločnosti i napätie medzi ľudskými právami a kultúrnou tradíciou,“ poznamenáva kurátorka k obrazom autorky s tým, že v nich často opakuje témy ticha a zvuku, rezonancií i vibrácií, ktoré sú schopné prenášať spomienky a formovať naše chápanie reality.
Ako ďalej uvádza Galéria Umelka, výstava Adriany Korkos, prvej rezidentky v Ateliéri Spolku výtvarníkov Slovenska v Cité internationale des arts v Paríži (1996), je venovaná 30. výročiu založenia tohto ateliéru, v ktorom doteraz žilo a tvorilo vyše 150 slovenských umelcov, z nich mnohí aj viackrát.
„No vždy sa na Slovensko a do Bratislavy vracia a cez účasť na výstavách Spolku výtvarníkov Slovenska sa začleňuje do našej výtvarnej scény,“ približuje galéria multimediálnu umelkyňu, ktorá sa venuje širokej škále výtvarných disciplín od klasickej maľby a sochárstva cez konceptuálne a environmentálne polohy, inštalácie a performancie až k audiovizuálnym projektom a filmu. Je tiež autorkou početných monumentálnych realizácií vo veľkých zábavných a vodných parkoch a v mestskom prostredí.
Adriana Korkos v Bratislave vystavuje svoju maliarsku tvorbu, ktorú charakterizuje veľmi osobitý, farebne žiarivý a tvarovo štylizovaný jazyk. „Evokujúci svet sci-fi a animovaných filmov s čitateľnou symbolikou, odhaľujúcou jej vnútorný pocitový svet umelkyne, ženy, matky,“ dodáva kurátorka výstavy Mária Horváthová. Autorke je podľa nej blízka surrealistická symbolika a sklon ku geometrickej štylizácii, rovnako poetika imaginatívneho sveta a metafory.
„Jej magické príbehy sa odohrávajú v tajomnom priestore, v ktorom miznú hranice medzi rozmanitými svetmi, a my vnímame len nekonečné diaľky vesmíru i neprebádané hlbočiny oceánov a morí, v ktorých sa vynárajú ľudské i zvieracie tvory, plávajú ryby a levitujú bizarné predmety, z ktorých každý prežíva svoj vlastný príbeh,“ vysvetľuje kurátorka obrazy Adriany Korkos s tým, že rozmanité metafory i skryté podobenstvá autorka často kóduje i v názvoch svojich diel a posúva tak tieto príbehy do nových súvislostí a otvára cestu fantázii diváka.
„Adriana Korkos je neuveriteľne kreatívna autorka s neprekonateľnou fantáziou a predstavivosťou. Vo svojej tvorbe často odhaľuje i nepríjemnú sociálnu či politickú realitu, skúma postavenie žien v súčasnej spoločnosti i napätie medzi ľudskými právami a kultúrnou tradíciou,“ poznamenáva kurátorka k obrazom autorky s tým, že v nich často opakuje témy ticha a zvuku, rezonancií i vibrácií, ktoré sú schopné prenášať spomienky a formovať naše chápanie reality.
Ako ďalej uvádza Galéria Umelka, výstava Adriany Korkos, prvej rezidentky v Ateliéri Spolku výtvarníkov Slovenska v Cité internationale des arts v Paríži (1996), je venovaná 30. výročiu založenia tohto ateliéru, v ktorom doteraz žilo a tvorilo vyše 150 slovenských umelcov, z nich mnohí aj viackrát.