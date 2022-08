Výstava Brejle a okuliare pripomenie dizajn okuliarov v Československu

Bratislava 3. augusta (TASR) - Okuliarové rámy z obdobia bývalého Československa prezentuje nová výstava, ktorú pripravilo Slovenské centrum dizajnu (SCD) v bratislavskej Galérii dizajnu Satelit. Otvorili ju v stredu pod názvom Brejle a okuliare, dizajn okuliarov v Československu. Kurátorom a autorom projektu je Ondřej Vicena, na výstave prezentuje výsledky svojho prieskumu, ktorý realizoval v predošlých rokoch v odbore "brejlařina".



Okuliare boli v bývalom Československu dlho považované za medicínsku pomôcku, chybu, ktorú je lepšie skrývať a nehľadať v nej svojbytnosť módneho doplnku. "V oblasti dizajnu a módy boli neprávom prehliadanou kapitolou," približuje Gabriela Rybáriková z Galérie dizajnu Satelit. "Brejlařina, ako bol v minulosti tento odbor nazývaný, sa tak stala zabudnutou etapou remesla, o ktorej bolo spracovaných len veľmi málo informácií," dodáva s tým, že Ondřejovi Vicenovi sa podarilo objaviť rozsiahle archívne pramene, zhromaždil viacero artefaktov, ktoré dokladajú bohatú tradíciu a kvalitu československého návrhárstva v odvetví očnej optiky, aj v porovnaní so svetovou produkciou.







Niektoré z vystavených modelov sú prepojené so snímkami známych osobností našej histórie, viaceré by sme si bez ich charakteristických okuliarov dnes nedokázali predstaviť. Výstava návštevníkov a fanúšikov československého dizajnu upozorní na tvorbu Jaroslava Trubača, ktorý medzi rokmi 1964 a 1988 navrhol najvýraznejšie okuliarové rámy.



Projekt "Brejle a okuliare" predstavili prvýkrát v menšom formáte v roku 2021 na prehliadke Designblok, kde ho odborná porota ohodnotila Cenou za mimoriadny počin. Začiatkom tohto roka získal podobu výstavy v Galérii výtvarného umenia v Chebe, ktorú následne uviedla Galéria UM Vysokej školy umeleckopriemyslovej v Prahe.



Výstava v Galérii dizajnu Satelit v Bratislave potrvá do 25. septembra. Vstup je voľný.