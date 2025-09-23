< sekcia Kultúra
Výstava Československý filmový plagát pokračuje tvorbou Karla Vacu
Výstava predstavuje kolekciu tridsiatich Vacových diel.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - V bratislavskom kine Lumiére pokračuje výstava Zlatá éra československého filmového plagátu 1960 - 1989. Od utorka sa návštevníci kina môžu zoznámiť s plagátovou tvorbou maliara, ilustrátora, grafika, scénografa a kostýmového výtvarníka Karla Vacu. Vernisáž výstavy jedného z najvýraznejších československých tvorcov plagátov spojili organizátori s prednáškou kurátora Pavla Rajčana. Ako ďalej informuje Slovenský filmový ústav (SFÚ), súčasťou výstavy je aj „najslávnejší“ československý plagát k Felliniho filmu Sladký život z roku 1962. Výstava potrvá do 14. decembra.
„Karel Vaca bol iniciačnou postavou plagátovej scény a spolu so Zdeňkom Zieglerom bol najvýraznejšou osobnosťou československej plagátovej školy. V tvorbe plagátov presadzoval moderný prístup, ako jeden z prvých začal v raných 60. rokoch využívať koláž a nahrádzal ňou popisnú maľbu a kresbu, ktorá v tom čase dominovala vo výtvarnom jazyku plagátov,“ približuje Vacovu plagátovú tvorbu Rajčan. Dodáva, že Vaca bol dlhoročný člen výberových komisií Ústrednej požičovne filmov a ako nekompromisný zástanca autorského, umeleckého plagátu sa podstatne zasadil o vznik československej plagátovej školy. „K tvorbe filmových plagátov pritiahol mnoho popredných československých výtvarníkov a dal príležitosť uplatniť sa aj celému radu mladých, talentovaných umelcov,“ dodal Rajčan, ktorý je kurátorom zbierky autorských výtvarných filmových plagátov Terryho ponožky, najväčšej súkromnej zbierky filmových plagátov v Českej republike obsahujúcej 60.000 plagátov.
Karel Vaca sa narodil 21. júla 1919 v Prostějove a zomrel 31. marca 1989 v Prahe. Študoval grafiku v pražskom Ateliéri Rotter, ktoré bolo jednou z najvýznamnejších československých reklamných agentúr s vlastnou súkromnou umeleckou školou. Vaca neskôr navštevoval ateliér monumentálnej maľby u profesora Emila Fillu na pražskej Vysokej škole umeleckopriemyslovej. S Ústrednou požičovňou filmov Praha spolupracoval v rokoch 1958 až 1988 a vytvoril vyše 330 plagátov.
Výstava predstavuje kolekciu tridsiatich Vacových diel. Zlatý fond svetovej kinematografie zastupujú napríklad plagáty k filmom Úsmevy letnej noci (1955) Ingmara Bergmana, Nebo a peklo (1963) Akiru Kurosawu, Hádaj, kto príde na večeru (1967) Stanleyho Kramera, Vražda v Orient exprese (1974) Sidneyho Lumeta. V kolekcii nechýba ani „najslávnejší“ československý plagát k Felliniho filmu Sladký život z roku 1962. Z československej kinematografie sú zastúpené napríklad Vacove plagáty k populárnym filmom Adéla ještě nevečeřela (1978) Oldřicha Lipského alebo Na samotě u lesa (1976) Jiřího Menzla.
Výstava Zlatá éra československého filmového plagátu 1960 - 1989 je celoročný cyklus. Predstavuje štyroch tvorcov úspešnej domácej plagátovej éry, tvorbe každého autora sú venované tri mesiace. Po tvorbe Milana Grygara, Zdeňka Zieglera a aktuálne vystavovaného Karla Vacu uzavrie výstavu plagátová tvorba Josefa Vyleťala.
