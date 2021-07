Výstava drotárstva v Primaciálnom paláci inšpiruje k trpezlivosti

Bratislava 25. júla (TASR) – Život v drôte zakliaty je názov výstavy, ktorú tento týždeň otvorili v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Obyvateľom hlavného mesta, ale aj návštevníkom počas leta priblíži výber zo súčasnej drotárskej tvorby. Výstavu organizuje občianske združenie Galéria drôtu, potrvá do 29. augusta. Vstup je voľný.



Drotárstvo má na Slovensku viac ako tristoročnú tradíciu, z jeho pôvodného rýdzo praktického zamerania sa vyvinulo k súčasnej podobe – umeleckej. Tú reprezentuje vo svojich dielach vyše 20 vystavujúcich autorov. Kolekciu tvoria sochy menších rozmerov, ale aj sochy v nadživotnej veľkosti, zvieratká, stroje, úžitkové predmety, rozprávkové bytosti. Zastúpená je tiež slovenská architektúra a šperky.



„Najmä tisíce hodín práce zhmotnených do drôtu – takto by sa dala zhrnúť obsahovo tohtoročná drotárska expozícia," dodávajú organizátori.



V minulom roku im pandémia neumožnila pokračovať v tradícii vystavovania umeleckého drotárstva v centre Bratislavy.



„Tento rok sme sa aj napriek hrozbám o blížiacej sa tretej vlne a obavám našich drotárov, rozhodli konať. Očakávame síce výrazne nižšiu návštevnosť, chceme však našimi dielami najmä povzbudiť." vysvetľuje kurátor výstavy Jozef Šabo a pozýva divákov, aby sa na výstavu prišli inšpirovať. Prízvukuje, že pri tvorbe drôteného diela je kľúčová trpezlivosť: „A tú teraz všetci potrebujeme."



Občianske združenie Galéria drôtu zoskupuje umelcov, ktorí tvoria prevažne z drôtu. Snaží sa formou každoročných výstav udržiavať povedomie verejnosti o drotárstve, jeho histórii, vývoji a približovať formou súčasných diel remeslo verejnosti. Jeho členovia sa formou tvorivých dielní a workshopov venujú aj novým vznikajúcim drotárskym talentom, individuálne i skupinovo.