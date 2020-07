Výstava Fellini a sladký život Talianska sa presúva do Bratislavy

Bratislava 17. júla (TASR) - Výstava Fellini a sladký život Talianska, ktorá vznikla na Slovensku pri príležitosti 100. výročia narodenia režiséra, sa presúva zo Žiliny do Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave. Podujatie, ktoré prostredníctvom filmových plagátov, letákov i fotosiek približuje zlatú éru talianskeho filmu, sa koná v rámci 13. ročníka festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj. Výstavu otvorí v stredu 22. júla taliansky zberateľ Enrico Minisini. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



Výstava približuje 40 rokov talianskej kinematografie a jej "papierovej podoby", a to od roku 1950 (Svetlá variété) až po rok 1990 (Hlas mesiaca). Návštevníci sa zoznámia aj s dielami vizuálnych umelcov - legendou erotického komiksu Milom Manarom a majstrom dekoláže Mimmom Rotellom, ktorí vo svojej tvorbe čerpajú z Felliniho.



Podujatie zároveň ponúka pohľad na konkrétnu etapu dejín talianskej spoločnosti. "Vybrať materiály k Felliniho filmom bolo jednoduché, hoci sa nám nepodarilo predstaviť jeho tvorbu v ucelenej podobe. Náročnejšie však bolo vybrať z obrovskej ponuky tituly, ktoré môžu stáť po boku Felliniho filmov a vhodne ich dopĺňať," komentoval zrod výstavy zberateľ Enrico Minisini.



Federico Fellini bol podľa neho geniálny tvorca, vzdialený od akejkoľvek ideológie, osvietený umelec s tým najslobodnejším duchom: "Bol jedinečným príkladom individualizmu. Dá sa povedať, že v centre pozornosti stojí predovšetkým on sám - jeho svet poskladaný zo snov a posadnutostí. V jeho filmoch nikdy nenájdeme skutočné Taliansko, tak ako ho nedokážeme zaradiť do žiadneho filmového žánru, skôr naopak, práve on vytvoril žáner, ktorý sa spája s jeho menom."



Výstava bude prístupná verejnosti od 23. júla do 30. novembra.