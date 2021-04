Fotografka Maryna Syrovatka zobrazuje životy ľudí dotknutých pandémiou

Bratislava 15. apríla (TASR) - Portrétna fotografka Maryna Syrovatka otvorí vo štvrtok v Bratislave v parku na Rázusovom nábreží výstavu Zatvorené pracoviská: čelíme neznámemu. Zobrazuje v nej životy ľudí dotknutých pandémiou ochorenia COVID-19 na Slovensku v čase, keď protipandemické opatrenia nielenže obmedzili pohyb a narušili stereotypné správanie sa, ale predovšetkým mali dosah na ekonomiku rodín, na zamestnancov, zamestnávateľov, na spôsob trávenia voľného času, vzdelávania sa či kultúrneho vyžitia.



Výber viac ako 20 fotografií zachytáva dramatické zmeny obdobia, keď sa do každodenného jazyka Slovákov dostali slová ako pandémia, lockdown, vládne nariadenia a obmedzenia. Tisíce ľudí prišli o prácu či o možnosť pokračovať v podnikateľských aktivitách. "Rozsah toho, čo sa okolo nás stále deje, je pre mňa stále ťažké pochopiť," hovorí autorka s tým, že ju od samotného začiatku zaujímalo, ako pandémia rezonuje v spoločnosti a ako sa odzrkadlila na životoch ľudí.



Syrovatka vo svojej sérii skúma, ako lockdown a vládne nariadenia týkajúce sa obmedzení práce ovplyvnili rôzne druhy podnikania či umenia. Fotografie, ktoré vznikli počas druhej vlny pandémie, staticky zobrazujú biznismenov, majiteľov reštaurácií a hotelov, hercov, umelcov, manažérov či barmanov. Zobrazení sú v neprirodzenom prostredí prázdnych pracovísk a opustených priestorov. "Bolo pre mňa veľmi ťažko pochopiteľné, ako to zvládajú tí, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky, nemohli pracovať. Nejde iba o peniaze, je to aj o tom, že ľudia si vybudovali svoju pracovnú kariéru, pre opatrenia a pandémiu prišli bleskovo o všetko, zaujímalo ma, ako sa cítia ľudia, ktorí sa ocitli v tejto situácii," povedala pre TASR Syrovatka. Hrdinov jej fotografií, medzi ktorými sú napríklad aj herci Juraj Kukura, Maroš Kramár či Juraj Hrčka, spája zmätok, hnev, frustrácia, strach, depresia, ale aj nádej, že budú môcť pokračovať v začatom diele. Výstava potrvá do 15. mája.



Maryna Syrovatka (1977) sa narodila na Ukrajine, na Slovensku pôsobí a žije od roku 2015. Základy analógovej fotografie a postprocesu sa naučila od rodičov, no fotografii sa začala intenzívne venovať až v roku 2014, keď svoju vášeň povýšila nad kariéru právničky. Je fotografickým samoukom, vzdeláva sa formou dištančných kurzov a školení. Jej práce je možné vidieť aj na platformách PhotoVogue či IconicArtist Magazine. Niekoľko jej projektov získalo čestné uznanie v rámci International Photography Award 2019.