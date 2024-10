Výstava Huby 2024 v SNM – Prírodovednom múzeu

Bratislava 4. októbra (OTS) - Prvý októbrový víkend v Slovenskom národnom múzeu – Prírodovednom múzeu patrí hubám. Múzeum v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied privíta návštevníkov na tradičnej jesennej výstave HUBY 2024, ktorá je sprístupnená od piatku 4. októbra do nedele 6. októbra 2024 v čase otváracích hodín v SNM – Prírodovednom múzeu na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.Foto: Slovenské národné múzeumV tomto roku už 39. ročník obľúbenej výstavy predstavuje naše najbežnejšie jedlé, nejedlé, aj jedovaté huby, nazbierané v rôznych regiónoch a biotopoch Slovenska. Počas podujatia bude návštevníkom k dispozícii hubárska poradňa, kde môžu s odborníkmi konzultovať svoje aktuálne zbery. Projekt prezentuje aj biomateriály vyrobené z húb. Záujemci sa môžu zapojiť do súťaže o najväčšiu prinesenú plodnicu huby. Pre najmenších návštevníkov sú pripravené aktivity a súťaže. Ďalšie exponáty na výstavu je možné nosiť aj počas trvania výstavy.Sprievodným podujatím výstavy bude počas víkendu (5. – 6. októbra 2024) aj výstava chilli papričiek s názvom Pikantné poklady Aztékov.Vstupné na výstavu :Foto: Slovenské národné múzeum