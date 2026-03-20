Výstava M. Koprdovej je o emóciách, ktoré sama prežila
Kurátorka výstavy Denisa Horváthová vníma Koprdovú ako precíznu keramičku, ktorá do svojich najmä porcelánových výrobkov vkladá minimalistickú estetiku, má cit pre čistotu a jemný detail.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Bratislavská Galéria Starý Avion otvorila autorskú výstavu Michaely Koprdovej Emócie. Sériu abstraktných malieb, vychádzajúcu z osobných skúseností autorky, si môže verejnosť pozrieť do 31. marca. „Reflektuje obdobie materstva, vzťahov a prírody,“ uvádza galéria k novej výstave.
Predstavuje kolekciu abstraktných malieb, ktoré vznikli z osobného prežívania Koprdovej. „V obrazoch pracuje s momentmi, ktoré v nej zanechali výraznú stopu, napríklad so spomienkami, stretnutiami či vizuálnymi podnetmi z prírody. Abstrakcia sa pre ňu stala spôsobom, ako zachytiť prítomný okamih a preniesť ho na plátno,“ dodáva galéria.
„Vo svojich maľbách hľadám, prepájam a experimentujem s miestami a okamihmi, ktoré vo mne zanechali emóciu, niečo zažité či videné. Prežitý pocit a vizuálnu stopu ďalej prenášam na plátno, kde pre mňa tieto okamihy opäť ožívajú,“ vysvetľuje Koprdová. Témy emócií a vnútorného prežívania sa v jej tvorbe začali výraznejšie objavovať počas tehotenstva a naplno sa rozvinuli v období starostlivosti o tri deti. Maľba sa pre ňu stala priestorom na spracovanie intenzívnych pocitov a zároveň spôsobom, ako hľadať rovnováhu medzi tvorbou a rodinným životom.
Kurátorka výstavy Denisa Horváthová vníma Koprdovú ako precíznu keramičku, ktorá do svojich najmä porcelánových výrobkov vkladá minimalistickú estetiku, má cit pre čistotu a jemný detail. „Jej tvorba je najmä o úžitkovom dizajne a vyžaduje mnoho praxe a sústredenia. Preto po rokoch v keramickom ateliéri, popri výchove detí, ako sama hovorí, potrebovala tvoriť v istom zmysle slobodnejšie - bez potreby dodržiavania prísnych technologických postupov, ktoré táto remeselná práca vyžaduje,“ objasňuje kurátorka.
Koprdovej abstraktné maľby sú podľa nej presným odrazom toho, čo v sebe spája - minimalistický dizajn, čistotu, precíznosť a zmysel pre detail. „Vášeň a slobodu zažíva nielen pri maľovaní, ale aj v krajine plnej živlov, ktorá ju obklopuje. Prvé maľby začali vznikať práve pri úniku z mesta - do ticha a zvukov okolia rodinnej chaty. Niektoré maľby dokonca vznikali pri mori, pričom štetec namáčala priamo do mora, keď si slanou vodou miešala farby,“ dodáva Horváthová.
Koprdová absolvovala bakalárske štúdium na Katedre úžitkového umenia Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave v ateliéri keramiky. Popri výchove detí dokončila magisterské štúdium na Katedre fotografie a nových médií, kde sa začala intenzívne venovať témam materstva v umení. Jej tvorba bola dlhé roky spojená najmä s úžitkovým dizajnom keramiky, v poslednom období sa výraznejšie vyjadruje prostredníctvom maľby.
Predstavuje kolekciu abstraktných malieb, ktoré vznikli z osobného prežívania Koprdovej. „V obrazoch pracuje s momentmi, ktoré v nej zanechali výraznú stopu, napríklad so spomienkami, stretnutiami či vizuálnymi podnetmi z prírody. Abstrakcia sa pre ňu stala spôsobom, ako zachytiť prítomný okamih a preniesť ho na plátno,“ dodáva galéria.
„Vo svojich maľbách hľadám, prepájam a experimentujem s miestami a okamihmi, ktoré vo mne zanechali emóciu, niečo zažité či videné. Prežitý pocit a vizuálnu stopu ďalej prenášam na plátno, kde pre mňa tieto okamihy opäť ožívajú,“ vysvetľuje Koprdová. Témy emócií a vnútorného prežívania sa v jej tvorbe začali výraznejšie objavovať počas tehotenstva a naplno sa rozvinuli v období starostlivosti o tri deti. Maľba sa pre ňu stala priestorom na spracovanie intenzívnych pocitov a zároveň spôsobom, ako hľadať rovnováhu medzi tvorbou a rodinným životom.
Kurátorka výstavy Denisa Horváthová vníma Koprdovú ako precíznu keramičku, ktorá do svojich najmä porcelánových výrobkov vkladá minimalistickú estetiku, má cit pre čistotu a jemný detail. „Jej tvorba je najmä o úžitkovom dizajne a vyžaduje mnoho praxe a sústredenia. Preto po rokoch v keramickom ateliéri, popri výchove detí, ako sama hovorí, potrebovala tvoriť v istom zmysle slobodnejšie - bez potreby dodržiavania prísnych technologických postupov, ktoré táto remeselná práca vyžaduje,“ objasňuje kurátorka.
Koprdovej abstraktné maľby sú podľa nej presným odrazom toho, čo v sebe spája - minimalistický dizajn, čistotu, precíznosť a zmysel pre detail. „Vášeň a slobodu zažíva nielen pri maľovaní, ale aj v krajine plnej živlov, ktorá ju obklopuje. Prvé maľby začali vznikať práve pri úniku z mesta - do ticha a zvukov okolia rodinnej chaty. Niektoré maľby dokonca vznikali pri mori, pričom štetec namáčala priamo do mora, keď si slanou vodou miešala farby,“ dodáva Horváthová.
Koprdová absolvovala bakalárske štúdium na Katedre úžitkového umenia Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave v ateliéri keramiky. Popri výchove detí dokončila magisterské štúdium na Katedre fotografie a nových médií, kde sa začala intenzívne venovať témam materstva v umení. Jej tvorba bola dlhé roky spojená najmä s úžitkovým dizajnom keramiky, v poslednom období sa výraznejšie vyjadruje prostredníctvom maľby.