< sekcia Kultúra
Výstava Marie Antoinette pokračuje sériou sprievodných podujatí
Upozorňujú aj na husľový recitál, ktorý sa uskutoční v predvečer výročia smrti Márie Antoinetty 15. októbra o 18.00 h.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Na Bratislavskom hrade pokračuje jesennou sériou sprievodných podujatí výstava Marie Antoinette: Z Viedne do Versailles až pod gilotínu. Výstavu venovanú poslednej francúzskej kráľovnej navštívilo od apríla viac ako 30.000 ľudí. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Šebestová.
Spresnila, že prvým zo série jesenných podujatí k výstave bude v pondelok 29. septembra o 18.00 h koncert svetovo uznávanej rakúskej harfistky Elisabeth Plank. „Koncert sa uskutoční v Hradnej kaplnke. Vstupenka zahŕňa nielen hudobný program, ale aj prehliadku výstavy Marie Antoinette pred koncertom a čítanie herečky a producentky Beaty Greneche, ktorá návštevníkom priblíži význam hudby v osobnom živote Márie Antoinetty - ako zdroja potešenia, inšpirácie a krásy,“ avizujú organizátori.
Upozorňujú aj na husľový recitál, ktorý sa uskutoční v predvečer výročia smrti Márie Antoinetty 15. októbra o 18.00 h. V Hradnej kaplnke zaznie husľový recitál Judith Fliedl. Rakúska huslistka ponúkne program zostavený z hudobných diel skladateľov od Johanna Sebastiana Bacha až po súčasnosť. Recitál doplní čítanie úryvkov zo životopisu Márie Antoinetty od Stefana Zweiga v podaní Beaty Greneche v slovenčine, chýbať nebude ochutnávka francúzskych vín.
Pri príležitosti výročia smrti Márie Antoinetty, ktorú pripravila o život gilotína 16. októbra 1793, sa priamo vo výstave uskutoční prednáška Beaty Greneche, herečky a koproducentky výstavy. „Témou bude proces s francúzskou kráľovnou obvinenou z vlastizrady počas Veľkej francúzskej revolúcie,“ približuje Šebestová program, ktorý sa uskutoční 16. októbra o 16.00 h, presne 332 rokov od popravy Márie Antoinetty. Návštevníci sa dozvedia viac o Francúzskej revolúcii, páde monarchie, neúspešnej snahe kráľovnej utiecť za hranice Francúzska a o jej tragickom konci.
Návštevníkov Bratislavského hradu čaká v sobotu 18. októbra aj prednáška Ľubomíra Jančoka, absolventa parížskej Sorbonny a bratislavskej Univerzity Komenského, odborníka na literatúru, diplomaciu a etiketu, ktorý bude záujemcom prednášať o 300-ročnej histórii etikety vo francúzskom i československom prostredí. Prednáška sa uskutoční o 18.00 h v severných reprezentačných priestoroch hradu. Vstup je voľný.
Spresnila, že prvým zo série jesenných podujatí k výstave bude v pondelok 29. septembra o 18.00 h koncert svetovo uznávanej rakúskej harfistky Elisabeth Plank. „Koncert sa uskutoční v Hradnej kaplnke. Vstupenka zahŕňa nielen hudobný program, ale aj prehliadku výstavy Marie Antoinette pred koncertom a čítanie herečky a producentky Beaty Greneche, ktorá návštevníkom priblíži význam hudby v osobnom živote Márie Antoinetty - ako zdroja potešenia, inšpirácie a krásy,“ avizujú organizátori.
Upozorňujú aj na husľový recitál, ktorý sa uskutoční v predvečer výročia smrti Márie Antoinetty 15. októbra o 18.00 h. V Hradnej kaplnke zaznie husľový recitál Judith Fliedl. Rakúska huslistka ponúkne program zostavený z hudobných diel skladateľov od Johanna Sebastiana Bacha až po súčasnosť. Recitál doplní čítanie úryvkov zo životopisu Márie Antoinetty od Stefana Zweiga v podaní Beaty Greneche v slovenčine, chýbať nebude ochutnávka francúzskych vín.
Pri príležitosti výročia smrti Márie Antoinetty, ktorú pripravila o život gilotína 16. októbra 1793, sa priamo vo výstave uskutoční prednáška Beaty Greneche, herečky a koproducentky výstavy. „Témou bude proces s francúzskou kráľovnou obvinenou z vlastizrady počas Veľkej francúzskej revolúcie,“ približuje Šebestová program, ktorý sa uskutoční 16. októbra o 16.00 h, presne 332 rokov od popravy Márie Antoinetty. Návštevníci sa dozvedia viac o Francúzskej revolúcii, páde monarchie, neúspešnej snahe kráľovnej utiecť za hranice Francúzska a o jej tragickom konci.
Návštevníkov Bratislavského hradu čaká v sobotu 18. októbra aj prednáška Ľubomíra Jančoka, absolventa parížskej Sorbonny a bratislavskej Univerzity Komenského, odborníka na literatúru, diplomaciu a etiketu, ktorý bude záujemcom prednášať o 300-ročnej histórii etikety vo francúzskom i československom prostredí. Prednáška sa uskutoční o 18.00 h v severných reprezentačných priestoroch hradu. Vstup je voľný.