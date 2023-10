Výstava Mariky Raček predstavuje 15 rokov so sklom

Bratislava 28. októbra (TASR) - Výstava pod názvom 15 rokov so sklom predstavuje v bratislavskej Galérii dizajnu Satelit tvorbu sklárskej výtvarníčky a dizajnérky úžitkového skla Mariky Raček.



"Na svoj osobitý rukopis upozornila prvou výstavou v roku 2011 (Galéria Nova), keď predstavila autorskú kolekciu nádob, v ktorých sa prejavil jej záujem o dekor ako nadčasový výtvarný jazyk," približuje kurátorka a autorka výstavy Adriena Pekárová. Dodáva, že používanie dekoru realizovaného rôznymi sklárskymi technikami sa stal oporným bodom autorskej tvorby Mariky Raček.



Aktuálna výstava predstavuje výber z realizovaných návrhov úžitkového skla, rozsiahlu autorskú tvorbu dokumentujú vázy, nádoby a objekty. Časť výstavy je venovaná aj prezentácii výsledkov techniky diaryt.



Raček už po skončení vysokoškolského štúdia dostala možnosť pracovať v sklárni Rona v Lednických Rovniach ako grafička a dizajnérka so zameraním na dekorácie úžitkového skla. "Bola to pre ňu výborná príležitosť spoznať zblízka techniky ručného dekorovania, ktoré sa v sklárni cizelovali a vyvíjali už od konca 19. storočia. V technologickej výbave sklárne zostali tradičné, dnes už historické spôsoby, ako sú leptanie kresby vytvorenej pantografom, strojové brúsenie, diaryt, sieťotlač, maľba a striekanie farbou," poznamenáva kurátorka. Raček podľa jej slov navrhla desiatky dekorov pre strojovú aj ručnú výrobu skla, ktoré sa realizujú s rôznymi dekoračnými technikami.



Za najvyužiteľnejšiu pre svoj spôsob realizácie dekoru považuje Raček diaryt, ktorý podľa sklárskej výtvarníčky dokáže verne vyjadriť charakter návrhu a reprodukovať aj nuansy ručnej kresby. "V spektre námetov, ktoré spracováva, sú najpočetnejšie florálne motívy z reálneho sveta rastlín aj aktualizácie historických dekorov, ale zaujímavo pretvára aj geometrické motívy z všednej skutočnosti, rovnako využíva aj klasické dekorovanie jednoduchou linkou či farbou," dodáva Pekárová.



Výstava trvá do 16. novembra.