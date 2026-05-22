Výstava medvedíkov: Tribečské múzeum predstaví zbierku Jany Jakušovej
Autor TASR
Topoľčany 22. mája (TASR) - Zbierku plyšových medvedíkov Jany Jakušovej z Nového Mesta nad Váhom prezentuje výstava Všade samé medvedíky v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch. Počas uplynulých takmer 20 rokov sa jej ich podarilo nazbierať vyše 2000 kusov, informoval Ľubomír Opáth z Tribečského múzea. Výstava bude sprístupnená pre verejnosť do 14. septembra.
Súčasťou zbierky Jany Jakušovej je i 902 ručne šitých medvedíkov, ktoré má zapísané v knihe rekordov. Najstarší medvedík v jej zbierke pochádza z 50. rokov minulého storočia. Najväčší má meter, najmenší háčkovaní majú jeden až dva centimetre. Medvedíkov získala ich majiteľka z Vladivostoku i z Austrálie. Získava ich kúpou na internete, často nakupuje v second hande, obchode, medvedíky si prináša z dovoleniek alebo ich dostáva do daru.
Históriu medvedíkov tvoria dve vetvy, ktoré v záverečnej fáze spája americký prezident Theodore „Teddy“ Roosevelt. Ten v roku 1902 poľoval v Mississippi. Poľovníci vyhnali jediného medveďa z lesa a priviazali ho k stromu. Roosevelt však odmietol bezbranné zviera zabiť. Prípad sa dostal na titulné stránky novín a denníkov.
Morris Michtom, ruský prisťahovalec vlastniaci obchod so suvenírmi v New Yorku, využil mediálny záujem a vystavil plyšového medveďa, ktorého vyrobila jeho žena. Bol o neho veľký záujem, preto podnikateľ spustil výrobu podobných hračiek. Rooseveltovi napísal list, v ktorom ho žiadal, či môže medvedíka pomenovať Teddy, čo je skrátený výraz mena Theodore. Prezidentov súhlas získal pod podmienkou, že meno Teddy nebude registrované a všetci výrobcovia ho budú môcť používať. Odtiaľ hračka dostala svoje celosvetové meno - medvedík Teddy.
Druhý príbeh sa vyvíjal takmer súbežne s prvým. Vznikol v Nemecku a súvisí so spoločnosťou Steiff, dodnes existujúcim výrobcom hračiek. Úplne nového medvedíka vytvoril výtvarník Richard, synovec majiteľky spoločnosti Margareth Steiffovej. Margareth sa podľa jeho kresby rozhodla vyrobiť hračku. Navrhla vzor a v roku 1902 synovec navrhol medveďa „55PB“ s pohyblivými končatinami.
O medvedíka spočiatku nebol záujem, až kým jeden americký obchodník neobjednal naraz 3000 kusov. Žiadny medvedík z tejto várky sa však nezachoval, všetky sa stratili cestou do Ameriky. Dopyt po medvedíkoch však rýchlo presiahol kapacitu Margareth Steiffovej. Po niekoľkých mesiacoch musela prijať šičky a vznikla továreň Steiff. Čoskoro prijal medvedík svoje svetoznáme meno Teddy Bear, inšpirované Theodorom Rooseveltom. V roku 1904 navrhol Franz Steiff ochrannú známku Knopf im Ohr (gombík v uchu), ktorá bola v máji 1906 zaregistrovaná. Steiff ju používa dodnes.
