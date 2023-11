Bojnický zámok predstavuje výstavu Ešte nenamaľované obrazy slávnych

Bojnice 8. novembra (TASR) - Bojnický zámok ako by ho namaľoval Andy Warhol či Salvador Dalí, Trenčiansky hrad v podaní Giuseppeho Arcimbolda prezentuje výstava Ešte nenamaľované obrazy slávnych v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu Bojnice. Diela v štýle typickom pre slávnych umelcov namaľoval Roman Turcel, návštevníci si ich tam budú môcť pozrieť od štvrtka (9. 11.).



Za výstavou stojí startup Dyera. "Obrazy, ktoré sú tu vystavené, samozrejme, nemohli namaľovať umelci, ktorí sú tu á la podpísaní. Bojnický zámok, predpokladám, nikdy nenavštívili a ani ho nikdy nemohli maľovať," načrtol v stredu počas vernisáže autor myšlienky zo startupu Sven Vatrt.



Startupový projekt chcel podľa neho prezentovať umenie inou formou. "Každý pozná Bojnický zámok zdola, zhora, sprava, zľava, zvrchu, ale my sme potrebovali nájsť produkt, ktorý by ho ukázal v inom svetle a aby to bolo i trochu edukatívne. Každý pozná Bojnický zámok, ale možno nie každý pozná Dalího, van Gogha či ostatných autorov, ktorí sú tu. Preto sú to ešte nenamaľované obrazy slávnych," priblížil.



Výstava prezentuje 17 diel, 16 obrazov a jeden objekt od siedmich á la autorov. Diela vytvoril pôvodom Prievidžan Turcel, ktorý žije v Prahe. "Bola to veľká zábava pokúsiť sa prevteliť do takých velikánov ako Dalí, van Gogh alebo Klimt a pozrieť sa ich očami na objekty, na naše kultúrne dedičstvo, ktoré oni pravdepodobne nikdy nevideli," priblížil Turcel. Podľa jeho slov nebolo ťažké naštudovať si rukopis maliarov, keďže ich dôverne pozná. "Akurát to bolo pre mňa ťažké udržať sa v nálade a nevložiť tam sám seba ako umelca, keďže mali diametrálne odlišné prístupy a pohľady ako moja autorská tvorba," doplnil.



Startup chce projekt postupne dostať i do ostatných múzeí, ktoré spadajú pod SNM. "SNM podniká aj v sektore kultúrneho dedičstva, respektíve umenia. Toto je naša prvá spolupráca so slovenským startupom, ktorý pripravil možno trochu iný spôsob prezentácie kultúrneho dedičstva, ako sme zvyknutí. So spojením produktov, ako je tričko alebo grafika, sa nám veľmi zapáčilo," ozrejmil generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Projekt chce SNM podľa neho rozšíriť i na ostatné nehnuteľnosti, pamiatky v jeho správe.