Banská Bystirica si pripomína návštevu Alžbety II. na Slovensku

Výstava s názvom Kráľovná Alžbeta II. na Slovensku, ktorá je sprístupnená od 19. do 27. júna 2023 na Námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. Na otvorení sa zúčastnil britský veľvyslanec Nigel Barker a druhý zástupca banskobystrického primátora Martin Majling. Na snímke fotografie Kráľovnej Alžbety II. v Banskej Bystrici 19. júna 2023. Foto: TASR Ján Krošlák

Banská Bystrica 19. júna (TASR) - Výstavu fotografií kráľovnej Alžbety II., ktoré zobrazujú momenty najdlhšie vládnucej panovníčky počas jej návštevy na Slovensku, môže verejnosť vidieť od pondelka na Námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. TASR to potvrdil Miroslav Strelec z kancelárie primátora.Výstavu Kráľovná Alžbeta II. na Slovensku pripravilo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR spolu s mestom.Touto výstavou si mesto podľa Strelca pripomína 15. výročie návštevy jej veličenstva na Slovensku, keď spoločne s manželom, princom Philipom, zavítala do Bratislavy a Vysokých Tatier. Niektoré z fotografií neboli doteraz verejnosti dostupné.uviedla hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.Výstava pod holým nebom potrvá do 27. júna.