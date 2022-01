Výstava Nad rámec povinností: Diplomati, ktorí zachraňovali Židov

Bratislava 27. januára (TASR) - Výstavu pod názvom Nad rámec povinností otvorili vo štvrtok v galérii na Západnej terase Bratislavského hradu. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave a Múzeum holokaustu v Seredi si ňou pripomínajú Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu (27. 1.).



"V roku 1945 bol oslobodený táborový komplex Auschwitz-Birkenau, v ktorom zavraždili približne 1,1 milióna ľudí. Takmer milión z nich boli Židia, ktorí sa stali súčasťou takzvaného 'konečného riešenia'. Znamenalo to, že faktom samotného narodenia boli odsúdení na smrť," hovorí Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu v Seredi. Toto múzeum si Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripomína aj vernisážou fotografickej výstavy Sedmoro požehnaní o živote ultraortodoxnej židovskej komunity, ktorej autorom je fotograf Jindřich Buxbaum. Jeho otec je jedným z tých, ktorí prežili tábor Auschwitz. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 28. marca v Múzeu holokaustu v Seredi.



Výstavu Nad rámec povinností pripravilo v spolupráci s Veľvyslanectvom štátu Izrael na Slovensku. Vytvorilo ju ministerstvo zahraničných vecí štátu Izrael s odbornou podporou a výskumom odborných zamestnancov Pamätníka Jad Vašem v Jeruzaleme. "Mapuje diplomatov, ktorí počas druhej svetovej vojny riskovali svoju kariéru a život, pričom pracovali proti výslovnému príkazu svojich vlád s cieľom zachrániť životy prenasledovaných a vraždených Židov, to znamená - konali nad rámec povinností, preto nesie výstava tento názov," priblížil pre TASR Korčok výstavu, ktorá je kombináciou textov a fotografií opisujúcich a zachytávajúcich obdobie.



Jad Vašem doteraz ocenilo titulom Spravodlivý medzi národmi 36 diplomatov. Medzi nimi je aj Slovák Ján Spišiak, ktorý bol v rokoch 1940 až 1944 veľvyslancom Slovenskej republiky v Maďarsku a pomáhal židovským spoluobčanom v získavaní dokumentov, ktoré mnohým z nich zachránili život. "Aj týmto veľvyslancom a členom diplomatických zborov, odvážnym a výnimočným ľuďom, ktorí neúnavne pomáhali vydávaním pasov, víz a ochranných dokumentov, vďačia za svoj život tisíce Židov," upozorňujú autori výstavy.



Jedným z tých, ktorí prežili holokaust, bol profesor Pavel Traubner, ktorý na vernisáži prehovoril za prenasledovaných Židov. "Vyzývam všetkých svojich spoluobčanov, aby sme sa postavili na odpor neofašizmu a neonacizmu, ktoré sa šíria Európou. Nebojím sa o seba ani svoje deti. Nedovolím však, aby moje tri nádherné vnúčatá niekto naložil do dobytčieho vagóna," uviedol Traubner, ktorý sa dlhodobo angažuje v boji proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii.



Výstava potrvá do 3. februára.