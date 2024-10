Výstava NCD 2024 predstavuje to najlepšie z komunikačného dizajnu

Bratislava 16. októbra (TASR) - V Bratislave otvorili v stredu výstavu Národná cena za dizajn (NCD) 2024. V podkroví Hurbanových kasární predstavuje projekty, ktoré zarezonovali počas posledných dvoch rokov na slovenskej scéne komunikačného dizajnu. "Do 21. ročníka súťaže Národná cena za dizajn sa prihlásilo rekordných 555 prác, čo je historicky najvyšší počet," približujú organizátori súťaže.



Medzinárodná porota, ktorú tvorili odborníci v oblasti komunikačného dizajnu Juraj Blaško, Zuzana Husárová, Róbert Slovák, Vasyl Kosiv, Filip Blažek, Justyna Kucharczyk, Eduardo Barrera Arambarri, vybrala z prihlásených prác 139 projektov. Z vystavených diel získalo 37 nomináciu na ocenenie. Víťazov Národnej ceny za dizajn vyhlásia v novembri na slávnostnom galavečere.



Rekordný počet prihlásených prác podľa kurátora NCD 2024 Juraja Blaška odráža rastúci záujem a angažovanosť slovenskej dizajnérskej komunity. "Tohtoročný výber ukazuje, že súčasný dizajn často presahuje hranice estetiky a formy, viac slúžiac ako médium pre rozprávanie príbehov, riešenie problémov a spoločenský vplyv," poznamenal Blaško. V čase polarizovanej spoločnosti považuje dizajn za zjednocujúcu silu. "Má schopnosť urobiť naše životy nielen krajšími a funkčnejšími, ale aj zmysluplnejšími," dodal kurátor výstavy, ktorá "prezentuje potenciál dizajnu spájať, inšpirovať a obohacovať".



Dizajnér výstavy Jakub Tóth vysvetľuje, že jej návrh pracuje s konceptom upcyklácie pôvodnej expozície 100 rokov dizajnu na nový výstavný mobiliár. "Z expozície zostali zachované steny, ktoré sú konštrukčne upravené na mobilné panely na kolieskach. Zvyšok expozície je rozobratý na základné stavebné prvky, dosky a hranoly, z ktorých vznikli nové atypické výstavné prvky. Rovnako ako steny, aj ostatné prvky sú realizované ako mobilné pomocou pojazdových koliesok," spresnil.



Vstup na výstavu je voľný. Návštevníci sa môžu tešiť aj na sprievodný program, ktorý zahŕňa komentovanú prehliadku výstavy s jej kurátorom. Dizajnér a pedagóg Juraj Blaško prevedie výstavou dizajnových nadšencov v piatok 18. októbra o 17.00 h a priblíži príbehy a súvislosti vystavených diel, ktoré môžu získať Národnú cenu za dizajn. Za svoje obľúbené dizajnérske dielo môžu záujemcovia hlasovať a rozhodnúť tak o držiteľovi Ceny verejnosti do 6. novembra na www.scd.sk/hlasovanie.



Vyhlasovateľom súťaže NCD je Slovenské centrum dizajnu (SCD) spolu s Ministerstvom kultúry SR. Mená víťazov zverejnia 11. novembra na galavečere v bratislavskom Divadle Nová scéna. Výstava potrvá do 15. decembra.