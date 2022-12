Výstava O. Hudeca Earthrise! reaguje na zmenu klímy

Košice 26. decembra (TASR) - Východoslovenská galéria v Košiciach pripravila pre návštevníkov novú výstavu Ota Hudeca Earthrise!, ktorá reaguje aj na klimatickú krízu. PR manažérka galérie Dominika Čupková informovala, že košický umelec v nej apeluje na zmenu.



Vo svojej tvorbe sa venuje soche, objektu, maľbe či videu, pričom tieto médiá používa pri sociálne a environmentálne orientovaných participatívnych umeleckých projektoch. "Výstava s názvom Earthrise! je umeleckým komentárom k vzťahu človeka so životným prostredím a zároveň apelom na zmenu. Umelec ako obyvateľ planéty Zem predstavuje diela, ktoré vznikli za minulých päť rokov na Slovensku, no i v Gruzínsku, Nemecku, Českej republike či na Kapverdských ostrovoch. Napriek dojmu konca sveta sa na výstave stretneme s tichým návrhom toho, ako by bolo možné na Zemi existovať v spolužití a nie v konflikte ľudí s prírodou," priblížila Čupková.



Názov výstavy odkazuje k fotografii Zeme, ktorá vznikla počas vesmírneho letu v roku 1968 a je na nej zachytený povrch Mesiaca so Zemou na horizonte. Planéta Zem sa na výstave objavuje aj vo forme veľkorozmernej sochy veľryby, ktorá pláva vesmírom a na sebe nesie domy ako ľudskú civilizáciu. "Toto symbolické dielo upozorňuje na pominuteľnosť a krehkosť ľudského druhu oproti dĺžke vývoja života na planéte a na prepojenie človeka s inými organizmami," doplnila Čupková.



Earthrise! je prvá z troch výstav, ktoré sa konajú v rámci projektu s názvom House of Mine. Finančne ho podporili z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru. Jeho cieľom je podľa Čupkovej prostredníctvom výstav, prednášok a workshopov skúmať rôzne úrovne základného konceptu domu a domova. Starý meštiansky dom na Alžbetinej ulici sa preto stane dejiskom rôznych aktivít, pri ktorých budú prepájať majoritnú spoločnosť so zraniteľnými skupinami.