VIDEO: Výstavou perníkov chce Bardejov vzdať hold predkom

Bardejov 24. decembra (TASR) – Výstava Perníkový Bardejov, ktorú sprístupnili v Hornošarišskom osvetovom stredisku (HOS) v Bardejove, pozostáva zo zmenšených kópií jednotlivých budov tamojšieho Radničného námestia. Podľa slov riaditeľa HOS Juraja Bochňu ňou chceli vzdať hold predkom, ktorí vybudovali mesto.



"Na stavby bolo použitých 20 kilogramov múky a, samozrejme, všetky ingrediencie, ktoré sa používajú na výrobu perníka. Každý jeden domček je samostatný, má svoje steny, okienka, namiesto snehu máme kokos a rovnako strechy sú urobené tak, aby boli tmavé, ale zasnežené," uviedol pre TASR Bochňa.







Príprava celého námestia trvala asi tri týždne a podieľalo sa na ňom desať žien, ktoré ako dobrovoľníčky každý deň prichádzali do HOS. "Nápad ich oslovil a bolo na nich vidieť, že sú pyšné na to, čo vytvárajú," povedal Bochňa.



Jednotlivé domy a baziliku vyrábali podľa fotografií. "Najprv sme si odfotili celé námestie, všetky domy tak ako stoja vedľa seba, a potom sme podľa fotografií robili v presnej mierke jednotlivé stavby," vysvetlil riaditeľ HOS.



"Asi najzaujímavejšia je vitráž na oknách Baziliky sv. Egídia, ktorá je vytvorená z rozpustených cukríkov, aby bola presne taká, ako na ich skutočnej predlohe," prezradil Bochňa.



Výstavu si môžu návštevníci v priestoroch HOS v Bardejove pozrieť do konca roka.