Výstava R. Martinského vo VSM ponúka fotografie ľudí z 11 krajín

Košice 27. januára (TASR) - Dokopy 75 snímok ľudí z 11 krajín ponúka debutová fotografická výstava Romana Martinského s názvom Ľudia, ktorí ma očarili. Sprístupnená je v priestoroch Historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea (VSM) v Košiciach. Podľa autora možno prostredníctvom fotografických fragmentov odhaliť krásu rozmanitosti.



"Rozmanitosť obohacuje dušu človeka, a to je aj také hlavné posolstvo, ktoré chcem šíriť. Keď ľudia prídu na túto výstavu, môžu zažiť naozaj široké spektrum rozmanitosti ľudí z krajín, ako Mexiko, Čína, Tibet, Nepál, India, Izrael, Palestína, Jordánsko, Vietnam, Kambodža či Etiópia," povedal Martinský pre TASR.



Martinský je fotograf, cestovateľ a novinár. Vo svojej tvorbe sa snaží zachytávať čaro prítomnosti a ľudí vo svojej prirodzenosti, ako aj hľadať odpovede o podstate človeka. Do daných krajín vycestoval na základe religióznych štúdií prepojených s históriou.



"Keď som sa zaujímal o šamanizmus, tak som išiel do Mexika - chcel som vidieť pyramídy, miestnych a mezoamerické kultúry. Keď som sa intenzívne zaujímal o budhizmus, to naštudované som túžil spoznať aj v praxi, tak som išiel do Tibetu. Keď som sa zaujímal intenzívne o hinduizmus, tak to bola India, a keď som túžil vidieť najväčšiu náboženskú stavbu sveta Angkor, tak som vycestoval do Kambodže a podobne. Tie animistické záležitosti som mohol spoznávať v Etiópii," spresnil.



Výstava ponúka výber približne z 10.000 fotografií. Autorovou najobľúbenejšou snímkou je fotografia, ktorá zachytáva mladé dievča z kmeňa Mursi z Etiópie. "V očiach má niečo ťažko opísateľné. V tom pohľade je veľká sila," doplnil Martinský.



Ako uviedol riaditeľ VSM Dominik Béreš, do komplexu aktivít, výstav a expozícií múzea patrí aj ochutnávka vzdialených svetov. Fotografické diela z dielne Martinského podľa jeho slov prinášajú do výstavných priestorov VSM prienik exotiky, atmosféry a najmä emócie, ktorými je autor vo svojich fotografiách známy.



Výstava potrvá do 14. apríla.