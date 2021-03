Výstava RE-POSE sonduje kuriozitu každodenných digitálnych priestorov

Bratislava 11. marca (TASR) - Výstavu RE-POSE rakúskej dizajnérky Lisy Wolf nainštalovali v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave. Zatiaľ nie je prístupná, ale dá sa vidieť z pasáže cez presklenú stenu. "Inštalácia sonduje kuriozitu každodenných digitálnych priestorov. Návštevníci sa pohybujú v analógovej interpretácii digitálneho priestoru, ktorý bežne zažijeme prostredníctvom softvéru pre videokonferencie," TASR za organizátora informovala Marcela Mokráňová.



Od marca 2020 sa zásluhou pandémie stali intenzívnou súčasťou našich životov komunikačné platformy na videokonferencie. Softvér sa stal hlavným komunikačným nástrojom. To, čo sa kedysi odohrávalo na verejnom priestranstve, sa presunulo do online priestoru. Digitálny priestor sa zmenil na nový verejný priestor. S prednastavenými pozadiami ponúka softvér nástroj na prispôsobenie vzhľadu nášho digitálneho priestoru. "Nové verejné miesto je maska vložená do nášho pôvodného súkromného priestoru. Je nevkusné, kazové a zahmlené. Chybné filtre miešajú zvláštnym spôsobom popredie a pozadie, prekrývajú oddychujúce a pohybujúce sa objekty," uvádza organizátor výstavy a pripomína, že v novom verejnom priestore sa stávajú bizarné veci - niekedy prednášajúcej osobe chýba ruka, inokedy sa zrazu z ničoho nič objaví mačka.



Wolfovej výstava premieňa digitálny verejný priestor na fyzický zážitok. Navrhnutý priestor zvráti zážitok z videokonferencie. "Pri hovore sú diváci pasívni a osoby prerážajú digitálne tapety len vtedy, keď sa pohybujú v blízkosti kamery. Na rozdiel od toho sa môžu návštevníci výstavy voľne pohybovať, a až na základe pohybu sú priestor a objekty plnohodnotne podchytené v ich trojdimenzionalite. V digitálnom priestore sú predmety demontované a premietané na obrazovku. Súkromné údaje sú vďaka kulise skryté," vysvetľuje organizátor výstavy. Potrvá do 23. apríla.



Lisa Wolf (1989) je rakúska dizajnérka od roku 2019 pôsobiaca v Berlíne. Vo svojej tvorbe sa venuje najrozličnejším oblastiam, od priestorových inštalácií až po produktový dizajn. V rokoch 2017 až 2019 vyučovala v Digital Design and Production Lab (DDPLab) na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni. Od roku 2020 pôsobí ako vedecká pracovníčka na Inštitúte mediálneho stvárnenia architektúry na Leibniz Universität Hannover. Jej práce prezentovali na festivaloch Milano Design Week, Designblok Praha a Vienna Design Week.