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Výstava Skryté svety predstaví v Nitre tvorbu Eriky Ivanovej
Tvorivý záber umelkyne zostal podľa jeho slov mimoriadne široký.
Autor TASR
Nitra 22. novembra (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre predstaví tvorbu výtvarníčky Eriky Ivanovej. Ako informovalo KOS, výstava s názvom Skryté svety sa bude konať vo Veľkej výstavnej sále od 3. do 17. decembra.
Prezentované diela predstavujú prierez tvorbou autorky, ktorej výtvarný profil sa formoval počas štúdia na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. „Pod vedením takých osobností slovenskej výtvarnej scény, akými boli Miroslav Nicz, Emil Sedlák, Igor Benca, Peter Rónai alebo Peter Horvát, získala pevný základ v maľbe, kresbe i grafike,“ uviedol kurátor výstavy Ján Kurinec.
Tvorivý záber umelkyne zostal podľa jeho slov mimoriadne široký. „Od klasického akrylu, oleja, akvarelu a suchého pastelu až po úžitkovú maľbu na hodváb a sklo prechádza ku kombinovaným technikám a k miešaniu médií. Zo spomenutých techník sa dnes venuje najmä maľbe,“ povedal Kurinec.
Názov výstavy Skryté svety priamo odkazuje na autorkin špecifický tvorivý proces. Svety na jej obrazoch nevznikajú podľa presnej skice, ale objavuje ich priamo počas samotnej maľby. „Intuícia, vrstvenie pigmentov a rytmus štetca postupne odkrývajú to, čo bolo na začiatku skryté. Medzi gestickými ťahmi farby sa pred zrakom diváka nečakane zjavujú tiché, tajuplné krajiny, komorné zákutia a snové horizonty. Je to proces vizuálnej archeológie, keď autorka z hĺbky plátna nielen tvorí, ona krajiny sama objavuje,“ doplnil Kurinec.
Prezentované diela predstavujú prierez tvorbou autorky, ktorej výtvarný profil sa formoval počas štúdia na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. „Pod vedením takých osobností slovenskej výtvarnej scény, akými boli Miroslav Nicz, Emil Sedlák, Igor Benca, Peter Rónai alebo Peter Horvát, získala pevný základ v maľbe, kresbe i grafike,“ uviedol kurátor výstavy Ján Kurinec.
Tvorivý záber umelkyne zostal podľa jeho slov mimoriadne široký. „Od klasického akrylu, oleja, akvarelu a suchého pastelu až po úžitkovú maľbu na hodváb a sklo prechádza ku kombinovaným technikám a k miešaniu médií. Zo spomenutých techník sa dnes venuje najmä maľbe,“ povedal Kurinec.
Názov výstavy Skryté svety priamo odkazuje na autorkin špecifický tvorivý proces. Svety na jej obrazoch nevznikajú podľa presnej skice, ale objavuje ich priamo počas samotnej maľby. „Intuícia, vrstvenie pigmentov a rytmus štetca postupne odkrývajú to, čo bolo na začiatku skryté. Medzi gestickými ťahmi farby sa pred zrakom diváka nečakane zjavujú tiché, tajuplné krajiny, komorné zákutia a snové horizonty. Je to proces vizuálnej archeológie, keď autorka z hĺbky plátna nielen tvorí, ona krajiny sama objavuje,“ doplnil Kurinec.