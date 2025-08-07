< sekcia Kultúra
Výstava This Dream Wasn‘t Mine predstavuje tvorbu študentov VŠVU
Výstava potrvá do štvrtka 28. augusta. Sprístupnená je počas upravených otváracích hodín - od stredy do piatka, v čase od 15.00 do 19.00 h.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Výstavu s názvom This Dream Wasn‘t Mine otvorili v stredu (6. 8.) v bratislavskej White & Weiss Gallery. Nadväzuje ňou na úspešnú letnú spoluprácu v roku 2023, kedy galéria predstavila výstavu troch ukrajinských študentiek Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. V iniciatíve podporujúcej mladú tvorbu pokračuje výstavou, ktorá vznikla v spolupráci s ateliérom 3EAM (Tretí expandovaný ateliér maľby) VŠVU a predstavuje výber prác 21 študentov tvoriacich v tomto ateliéri, pod kurátorským vedením Paulíny Gajerovej.
„Zastúpené diela oscilujú medzi intímnym a spoločenským, medzi analytickým a intuitívnym prístupom. Reflektujú témy ako telo, identita, sexualita, subkultúry, osobné mýty, strach z neznámeho, či fascináciu technológiami a chaosom súčasného sveta,“ uvádza k výstave galéria na sociálnej sieti. Dodáva, že v galerijnom priestore sa stretávajú fiktívne krajiny, priestory spomienok aj vízie budúcnosti. „Každý autor prináša vlastný mikrosvet - autonómny a špecifický. No až v spoločnom výstavnom priestore sa tieto svety začínajú prelínať, dopĺňať, rušiť či zrkadliť. Vzniká tak nový typ mapy: mapa bez legendy, v ktorej sa témy a významy posúvajú, prekrývajú a opätovne vrstvia,“ dodáva kurátorka Paulína Gajerová k výstave, ponúkajúce obraz sveta ako prúdu fragmentov, v ktorom napriek zdanlivému chaosu môžu diváci nájsť nečakané, tiché súvislosti.
Výstava potrvá do štvrtka 28. augusta. Sprístupnená je počas upravených otváracích hodín - od stredy do piatka, v čase od 15.00 do 19.00 h.
„Zastúpené diela oscilujú medzi intímnym a spoločenským, medzi analytickým a intuitívnym prístupom. Reflektujú témy ako telo, identita, sexualita, subkultúry, osobné mýty, strach z neznámeho, či fascináciu technológiami a chaosom súčasného sveta,“ uvádza k výstave galéria na sociálnej sieti. Dodáva, že v galerijnom priestore sa stretávajú fiktívne krajiny, priestory spomienok aj vízie budúcnosti. „Každý autor prináša vlastný mikrosvet - autonómny a špecifický. No až v spoločnom výstavnom priestore sa tieto svety začínajú prelínať, dopĺňať, rušiť či zrkadliť. Vzniká tak nový typ mapy: mapa bez legendy, v ktorej sa témy a významy posúvajú, prekrývajú a opätovne vrstvia,“ dodáva kurátorka Paulína Gajerová k výstave, ponúkajúce obraz sveta ako prúdu fragmentov, v ktorom napriek zdanlivému chaosu môžu diváci nájsť nečakané, tiché súvislosti.
Výstava potrvá do štvrtka 28. augusta. Sprístupnená je počas upravených otváracích hodín - od stredy do piatka, v čase od 15.00 do 19.00 h.