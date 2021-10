Výstava Traja predstavuje ilustrácie Cipára, Košického a Šimu

Bratislava 13. októbra (TASR) - V galérii na Západnej terase Bratislavského hradu otvorili v stredu sprievodnú výstavu k medzinárodnej súťažnej prehliadke originálov ilustrácií kníh pre deti Bienále ilustrácií Bratislava 2021. Inštalácia pod názvom Traja predstavuje ukážky z tvorby Miroslava Cipára, Svetozára Košického a Borisa Šimu, držiteľov neštatutárnych cien BIB 2019.



"Je to úžasná príležitosť, aby sme prezentovali aj tvorbu Slovákov. Na výstave Traja sú traja výborní ilustrátori, dokonca z troch generácií, od najstaršej, strednej až po najmladšieho," uviedla pre TASR generálna komisárka BIB Zuzana Jarošová k výstave, ktorú organizuje Bibiana, dom umenia pre deti. Jej návštevníci si môžu pozrieť kolekciu diel ikony slovenských ilustrácií Miroslava Cipára, ktorý na BIB 2019 získal cenu Poštovej banky za mimoriadny prínos do ilustračnej tvorby.



"Miro Cipár je možno posledný zo zakladateľskej generácie bienále, spolu s Dušan Rollom, Albínom Brunovským a ďalšími zakladali v roku 1967, pred vyše polstoročím BIB," poznamenala Jarošová k univerzálnemu umelcovi, ktorý sa okrem ilustrácie venuje kreslenému filmu, scénografii, úžitkovej grafike, maľbe a čiastočne plastike. Cipár je činný i literárne, ale orientuje sa predovšetkým na grafiku, ilustráciu a kresbu.



Strednú generáciu slovenských ilustrátorov zastupuje na novej výstave Svetozár Košický, ktorý si z minulej BIB odniesol cenu detskej poroty. Inštalácia predstavuje aj tvorbu novej generácie slovenskej ilustrácie. Tú reprezentuje Boris Šima, držiteľ ceny primátora Bratislavy, ktorého priaznivci ilustrácie i animácie poznajú najmä vďaka knihe a seriálu Websterovci.



Výstava potrvá do 11. novembra.