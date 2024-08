Výstava v Bojniciach prezentuje sokoliarov Aquila s dravcami

Bojnice 6. augusta (TASR) - Veľkorozmerné portréty sokoliarov Aquila so svojimi dravcami a sovami ponúka výstava na hradnom múre oproti zámku v Bojniciach. Fotografie od Andrey Zerola si tam verejnosť môže pozrieť do konca októbra.



Zerola pre TASR uviedla, že výber z fotografií je súčasťou dlhodobého projektu Sokoliari, ktorých portréty fotí už druhý rok. "Už dlhšie som ich vnímala ako komunitu, ktorá ma veľmi zaujala. Žijem v Bojniciach a vídavam ich, ako chodia po námestí. Pred dvoma rokmi som nabrala odvahu ich osloviť," spomenula fotografka.



Prostredníctvom portrétov chcela Zerola podľa svojich slov zachytiť a priblížiť vzťah sokoliarov k ich dravcom a sovám. "Všimla som si, že sa jednotliví sokoliari starajú o konkrétnych dravcov a sovy, čo ma veľmi oslovilo," ozrejmila.



Podnetom na vytvorenie projektu bol podľa fotografky i fakt, že sokoliarstvo bolo v roku 2021 zapísané do svetového zoznamu UNESCO ako nehmotné kultúrne dedičstvo. "Na území Slovenska je sokoliarstvo už viac ako 4000 rokov, naši bojnickí sokoliari majú stálu scénu už 30 rokov, čo bol i podnet, prečo som spravila výstavu na ich výročie," doplnila Zerola.



S projektom Sokoliari bojnická fotografka ďalej pokračuje, rozmýšľa podľa svojich slov aj o knihe, výstavu by chcela prezentovať i v iných exteriéroch, na iných zámkoch či v kaštieľoch.