Výstava v Bratislave osloví fanúšikov kresby či výtvarného umenia
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - V priestoroch Pistoriho paláca v Bratislave otvorili vo štvrtok (7. 5.) výstavu DRAWí KRESLIARI, ktorá predstavuje kresbu ako dynamické a mnohovrstevné médium súčasného umenia. Projekt ukazuje široké spektrum prístupov ku kresbe - od ideácie, skicovania a navrhovania, cez kresbu ako autonómne umelecké dielo až po ilustráciu, dizajnérske, intermediálne, konceptuálne a experimentálne polohy.
„Výstava je určená pre všetkých záujemcov, ktorí majú radi kresbu, výtvarné umenie a dizajn. Spolu s kurátorom Martinom Schwarzom sa nám podarilo prepojiť výtvarných umelcov, dizajnérov a kresliarov,“ uviedla pre TASR koordinátorka a kurátorka projektu Lívia Kožušková. Návštevníci výstavy môžu obdivovať práce sochárov, grafikov, maliarov, sklárov, produktových dizajnérov, nechýbajú inštalácie a ilustrácie.
Z vystavujúcich autorov spomenula napríklad Stanislava Bubána, Luciu Čarneckú, Žofiu Dubovú, Danielu Olejníkovú, Ľudovíta Hološku či Miloša Koptáka. „Je to medzinárodná výstava, prezentujeme slovenských aj českých autorov,“ podčiarkla spolukurátorka výstavy, ktorá verejnosti predstaví aj práce českých umelcov, napríklad Petra Stanického, Radima Hankeho, Miroslavy Ptáčkovej alebo Vladimíra Kovaříka.
„Zozbierali sme takmer 50 autorov, každý predstavuje svoju víziu toho, čo pre nich znamená kresba, ako vnímajú kresbu, či už ako nejaký finálny produkt, dielo, alebo ako nejakú cestu k tomu dielu,“ povedal pre TASR kurátor a produkčný manažér Martin Schwarz. Do pozornosti dal tiež finisáž výstavy (28. 5.), ktorá bude spojená s uvedením katalógu.
Projekt je otvorený ako otvorené laboratórium - priestor pre experiment, výmenu názorov a hľadanie nových perspektív. Zároveň podporuje začínajúcich umelcov a dizajnérov a posilňuje medzigeneračný dialóg v rámci umeleckej komunity. Organizačne ho zabezpečuje Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave v spolupráci s Fakultou multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu (UTB) v Zlíne a Medzinárodným bienále výtvarného umenia Zlín.
