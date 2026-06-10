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Výstava v Danubiane predstavuje diela ôsmich umelcov z Číny
Návštevníci múzea a galérie moderného umenia sa tak môžu zoznámiť napríklad aj s tvorbou Chen Qingqing (1953), jednou z popredných predstaviteliek čínskeho feministického umenia.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Danubiana Meulensteen Art Museum je od utorka (9. 6.) dejiskom výstavy s názvom Obnova tradície, ktorá prestavuje tvorbu ôsmich významných súčasných čínskych umelcov. Priaznivci výtvarného umenia sa môžu zoznámiť s dielami, pod ktoré sa podpísali Chen Qingqing, Shi Jianguo, Gao Xiaowu, Wang Zhidong, Zhang Zhaoda, Ren Sixian, Zhang Linhai a Jia Lin. Výstava potrvá do 30. augusta. TASR o tom informovala koordinátorka výstav v Danubiane Lenka Krčmárová.
Spresnila, že nová výstava pod kurátorským vedením Wolframa Andersa predstavuje diela, ktoré vznikli počas posledných 25 rokov a ponúka pohľad na prepojenie súčasného umeleckého jazyka s bohatou tradíciou čínskej kultúry. Od tušovej maľby a oleja až po sochy a inštalácie. „Vystavené práce ukazujú, ako čínski umelci rozvíjajú vlastnú autentickú tvorbu zakorenenú v kultúrnom dedičstve svojej krajiny,“ dodáva Danubiana k výstave, ktorá „je príležitosťou objaviť rozmanitosť a jedinečnosť súčasného čínskeho umenia v medzinárodnom kontexte“.
„Vybrané diela ôsmich umelcov, od časom overeného tušu a oleja až po rozmarné sochy a inštalácie, ukazujú vplyv čínskej tradície na ich tvorbu za posledných 25 rokov. Ich umenie stojí samo o sebe, nie je napodobňované ani odmietané, ale zakorenené v čínskej kultúre, neodtrháva sa od nej, ale ukazuje to, čo ich robí nezameniteľnými,“ uviedol k výstave jej kurátor Wolfram Anders.
Návštevníci múzea a galérie moderného umenia sa tak môžu zoznámiť napríklad aj s tvorbou Chen Qingqing (1953), jednou z popredných predstaviteliek čínskeho feministického umenia. Po štúdiu tradičnej čínskej medicíny v Pekingu a literatúry vo Viedni sa v roku 1986 stala profesionálnou umelkyňou.
„Vytvorila si jedinečný štýl, ktorý sa s jemnosťou a ľahkosťou venuje ťažkým témam v silnom, no zároveň nápaditom jazyku,“ dodáva Danubiana k umelkyni, ktorá od roku 1994 vytvára inštalácie a súčasné tapisérie, venuje sa aj performatívnemu umeniu. Žije a pracuje v Pekingu, v časti Songzhuang.
Spresnila, že nová výstava pod kurátorským vedením Wolframa Andersa predstavuje diela, ktoré vznikli počas posledných 25 rokov a ponúka pohľad na prepojenie súčasného umeleckého jazyka s bohatou tradíciou čínskej kultúry. Od tušovej maľby a oleja až po sochy a inštalácie. „Vystavené práce ukazujú, ako čínski umelci rozvíjajú vlastnú autentickú tvorbu zakorenenú v kultúrnom dedičstve svojej krajiny,“ dodáva Danubiana k výstave, ktorá „je príležitosťou objaviť rozmanitosť a jedinečnosť súčasného čínskeho umenia v medzinárodnom kontexte“.
„Vybrané diela ôsmich umelcov, od časom overeného tušu a oleja až po rozmarné sochy a inštalácie, ukazujú vplyv čínskej tradície na ich tvorbu za posledných 25 rokov. Ich umenie stojí samo o sebe, nie je napodobňované ani odmietané, ale zakorenené v čínskej kultúre, neodtrháva sa od nej, ale ukazuje to, čo ich robí nezameniteľnými,“ uviedol k výstave jej kurátor Wolfram Anders.
Návštevníci múzea a galérie moderného umenia sa tak môžu zoznámiť napríklad aj s tvorbou Chen Qingqing (1953), jednou z popredných predstaviteliek čínskeho feministického umenia. Po štúdiu tradičnej čínskej medicíny v Pekingu a literatúry vo Viedni sa v roku 1986 stala profesionálnou umelkyňou.
„Vytvorila si jedinečný štýl, ktorý sa s jemnosťou a ľahkosťou venuje ťažkým témam v silnom, no zároveň nápaditom jazyku,“ dodáva Danubiana k umelkyni, ktorá od roku 1994 vytvára inštalácie a súčasné tapisérie, venuje sa aj performatívnemu umeniu. Žije a pracuje v Pekingu, v časti Songzhuang.