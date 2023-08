Výstava v Galérii Jabloň zachytáva štvrťstoročie tvorby R. Stoklasu

Prievidza 8. augusta (TASR) - Štvrťstoročie tvorby fotoreportéra Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) Radovana Stoklasu zachytáva aktuálna výstava v priestoroch Múzea Vtedy v Galérii Jabloň v Prievidzi. Snímky, ktoré zachytávajú i momenty z hornej Nitry, si tam návštevníci môžu pozrieť od utorka.



Výstava ponúka viacero reportážnych fotografií v rámci rôznych tematických rámcov, ako tradície, COVID-19, šport, politika, nešťastné udalosti a každodenný život, pričom kurátori vyberali tie najsilnejšie, ktoré Stoklasa nafotil, priblížila kurátorka výstavy Veronika Marek Markovičová.



"Myslím si, že je človek veľmi poctivý vo svojom remesle. Je naozaj vidieť, že žije fotografiou nonstop a je schopný o 23.00 h vstať, keď mu povedia, že sa niečo stalo a za fotkou pricestovať. Na druhej strane je veľmi ľudský, vo fotografiách si váži ľudskú dôstojnosť a tú aj ukazuje," priblížila Marek Markovičová.



Fotograf, publicista a novinár Pavol Remiaš prinášal fotografie pod TASR z regiónu hornej Nitry rovnako ako Stoklasa. "Obdivujem niektoré jeho fotografie, lebo sú výrečné. To znamená, že v jednom zábere vlastne povie skoro celý príbeh. Venuje sa tomu plným srdcom a je to na tom vidieť," vyzdvihol prácu fotografa Remiaš.



Snímky na výstave zachytávajú i udalosti z hornej Nitry, akými bolo fáranie či protipandemické opatrenia v nemocnici v Bojniciach. Fotil však i tragédie, ako výbuch v Novákoch či nešťastia v bani. "Rád sa však na hornú Nitru vraciam i pre iné udalosti, i pre zoologickú záhradu napríklad, ktorú mnohí zaznávajú. Veľmi rád sem chodím i za športom," podotkol Stoklasa.



Výstava ponúka i fotografiu baníka pri poslednej tone vyťaženého uhlia v bani Cigeľ. "Na nej sa v očiach baníka zrkadlí celé to, čo je najdôležitejšie pre fotografa, dostať do jedného záberu niečo, aby človek pochopil fotografiu a nemusel si čítať popis," dodal fotograf.



Snímky v rámci výstavy Radovan Stoklasa - Fotografia si návštevníci v Galérii Jabloň v priestoroch Múzea Vtedy môžu pozrieť do 15. septembra.