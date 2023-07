Výstava v Galérii RegionArt v Prievidzi predstavuje I. Prilinského

Prievidza 11. júla (TASR) - Remeslo ešte žije, a to vďaka niektorým majstrom, ktorí ho robia od srdca. Povedal to v utorok pre TASR majster Igor Prilinský z Prievidze. Výber z jeho rôznorodej tvorby na výstave Remeslo žije si môže verejnosť pozrieť v Galérii RegionArt pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi do 16. augusta.



Prilinský podľa svojich verí, že s remeslom sa nebudú ľudia stretávať len na výstavách a jarmokoch. "Netreba hádzať flintu do žita, určite sa nájde pár jednotlivcov. Len remeslo je dlhá cesta, keď to máte robiť naplno. Ja sa mu venujem 30 rokov intenzívne, je to môj koníček aj živobytie," poznamenal umelec.



Remeslo má podľa neho perspektívu, keď mladí ľudia uvidia jeho krásu, budú ho skúšať. Prilinský podľa svojich slov veľakrát ľuďom pomôže, vysvetlí, netají ako kedysi starí majstri. "Keď niekto potrebuje poradiť, ako vyrobiť fujaru, ako tam dierky navŕtať, rozpočítať, ochotne poradím. Nech si to vyskúša, vytvorí si sám pre seba umelecký predmet, ktorý bude mať pre neho väčšiu hodnotu, ako keby si našetril a kúpil si ho, lebo tam nechá svoj pot a mozole," priblížil majster.



Rezbárstvo si podľa neho vyžaduje silu i cit. "Prebytočný materiál treba odstrániť najskôr nejakou pílou alebo nejakým strojom. Materiál, ktorý tam nemá byť, aby ste zachytili anatómiu, či už ide o anatómiu zvieraťa alebo človeka. Potom je na rade jemnejšia práca rezbárskymi dlátami," opísal.



Prilinský sa venuje práci s drevom, monumentálnej, drobnej plastike, reliéfom, tokárstvu, intarzii, vyrába pastiersky riad, fujary či výrobky z kože. Inšpiráciu podľa svojich slov čerpá v starých remeslách, umeleckých slohoch, ako sú renesancia či secesia. K remeslu ho priviedol jeho otec, je absolventom i umeleckej priemyslovky. Učil sa od majstrov Jozefa Lenharta a Juraja Leporisa. "Boli mi vzorom a inšpiráciou, videl som, že sa človek v tej dobe vedel remeslom uživiť a uplatniť sa, tiež si vybudovať meno v kultúrnom živote," dodal Prilinský.