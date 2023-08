Výstava v Galérii ÚĽUV ukáže diela vytvorené z prírodných pletív

Bratislava 9. augusta (TASR) - V Galérii Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) na Obchodnej ulici v Bratislave prezentujú diela vytvorené z prírodných pletív. Výstava z cyklu Tradícia netradične dokumentuje, že prírodné pletivá sú zastúpené v tradičnom i súčasnom remesle a dizajne. Návštevníci sa môžu zoznámiť s rôznorodými dielami od majstrov výrobcov, dizajnérov i študentov. Pozoruhodné predmety pochádzajú zo súkromných zbierok aj depozitárov múzeí.



"Môžete na nej vidieť rôzne výrobky, od muzeálnych zbierok až po súčasné produkty od známych dizajnérov, ale aj študentov vysokých a stredných škôl," povedala k výstave pre TASR Mária Hriešik Nepšinská z produkčného tímu ÚĽUV.



Záujemcovia sa môžu zoznámiť s rôznymi materiálmi, ktoré sa spájajú s tradičným pletením. "Od prútia cez korienky, slamu, pálku, šúpolie. Je to naozaj široké spektrum výrobkov, od košíkov cez lavice, stoličky, rôzne nádoby, svietidlá, opletané fľaše, ale aj odevné doplnky ako sú šilty, klobúky, kabelky, papuče," približuje Hriešik Nepšinská.



Prízvukuje, že návštevníci výstavy môžu obdivovať skutočne široký sortiment, ktorým chcú autori výstavy ukázať spektrum toho všetkého, kde sa prírodné pletivá, trvalo udržateľný materiál, používal. "A stále dá použiť. Sú to napríklad aj zásobnice na potraviny alebo včelárske úle," uzavrela. Výstava potrvá do 12. januára 2024.