Galéria mesta Bratislavy prináša diela talianskeho umelca V. Bertiho

Bratislava 5. júla (TASR) - Výstavu Vinicia Bertiho, jedného z hlavných talianskych predstaviteľov abstraktného umenia, sprístupnili tento týždeň v Galérii mesta Bratislavy (GMB) v Pálffyho paláci. Ide vôbec o prvú výstavu umelca na Slovensku. Je súčasťou 13. ročníka festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj a potrvá do 13. septembra.



"Narodil som sa v roku 1921 vo Florencii, patrím ku generácii, ktorá vstúpila na umeleckú scénu počas druhej svetovej vojny a tvárou v tvár tragédii, ľudskej vášni a bezprostrednému utrpeniu rýchlo dospela, aby z tejto skúsenosti vyšla na jednej strane popálená, ale na strane druhej, pre mňa zaujímavejšej, slobodná, hrdá a odmietavá," týmito slovami sa Vinicio Berti (1921 - 1991) predstavil pri príležitosti svojej samostatnej výstavy vo florentskej galérii Strozzina, ktorá sa uskutočnila v marci 1957. Začiatky jeho umeleckej tvorby spadajú do 40. rokov minulého storočia. Prvé diela mali realisticko-expresionistický rukopis. Snažil sa v nich zachytiť svet obyčajných ľudí a dramatickú realitu vojny. Berti sa vo svojej tvorbe kategoricky odklonil od maliarskej tradície živej predovšetkým v strednom Taliansku.



Na bratislavskej výstave sú vystavené diela z obdobia od začiatku 70. rokov až do druhej polovice 80. rokov. Práve v nich sa umelec snaží vyjadriť filozofiu inovatívneho hľadania, ktorá sa zrodila po neblahých zážitkoch z druhej svetovej vojny a má počiatky v skupine Klasického abstraktizmu, prvom povojnovom avantgardnom umeleckom hnutí vo Florencii, pri ktorého založení Berti bol v roku 1947 spolu s Brunom Brunettim, Alvarom Monninim, Gualtierom Nativim a neskôr aj Mariom Nutim. Novým výtvarným jazykom chceli talianske umenie vyviesť z izolácie, do ktorej ho uvrhla politika štátu a nepravdivé informácie, a naladiť sa na rovnakú vlnu s aktuálnymi trendmi európskeho umenia.



Berti bol priateľom a spolupútnikom umelcov ako Piero Dorazio, Emilio Vedova, Achille Perilli, Antonio Corpora e Atanasio Soldati. V jeho dielach cítiť veľkú lásku k životu. Zastával názor, ktorý bol jeho životným krédom, že skôr či neskôr sa celá spoločnosť premení k lepšiemu. Jeho diela sú vystavené v paláci Farnesina, sídle ministerstva zahraničných vecí v Ríme.