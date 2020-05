Výstava v Kysuckom múzeu prenesie návštevníkov do detských čias

Čadca 24. mája (TASR) – Detstvo prvej polovice 20. storočia až do konca socializmu mapuje výstava Kysuckého múzea v Čadci s názvom Keď sme boli deti. Okrem prehliadky kočíkov či rozprávkových platní si návštevníci môžu zaspomínať na plyšové mončičáky či céčka. TASR o tom informovala hovorkyňa múzea Alexandra Janigová.



Výstava pochádza zo zbierok múzea. Prezentuje nielen hračky, ale aj detské a športové potreby z ľudového i meštianskeho prostredia, najmä zo socializmu. "Či už sú to nočníky, hrkálky, dupačky, ale i detský ľudový odev. Zaujímavosťou je detská námornícka blúzka zvaná matrózka. Staré školské časy zase pripomenú lavica z prvej polovice 20. storočia, čítanky pre ľudové i základné školy či zápisník iskier," priblížila historička Kysuckého múzea Andrea Paráčová, ktorá je autorkou výstavy.



Jedným z najstarších zbierkových predmetov na výstave je bábika s hlinenou hlavičkou v kašmírových šatách. "Pre chlapcov máme pripravené plechové modely bicykla, traktora a autodráhu," dodala Paráčová. Nainštalovali aj zberateľské záležitosti, akými sú albumy poštových známok, sklené guľôčky či fenomén 80. rokov – céčka.



"Veríme, že výstave sa potešia nielen deti, ale aj ich rodičia a starí rodičia, zaspomínajú si na staré časy, hračky a hry, ktoré ich sprevádzali detstvom," skonštatovala autorka.



Výstava je doplnená sprievodným slovom, fotografiami i rôznymi detskými riekankami. Potrvá do 3. septembra.