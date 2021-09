Výstava v Múzeu Vtedy priblíži život v koncentračnom tábore

Prievidza 7. septembra (TASR) - Kolekciu malieb zo života v koncentračnom tábore v Terezíne priblíži výstava v Múzeu Vtedy v priestoroch Galérie Jabloň v Prievidzi. Obrazy českej akademickej maliarky Helgy Hoškovej-Weissovej si tam verejnosť bude môcť pozrieť od 9. septembra. TASR o tom informoval Michal Dobiaš z Galérie Jabloň.



"Priala by som si, aby odkaz maľuj, čo vidíš, ktorý mi povedal otec, zanechal hlbokú stopu vo všetkých, ktorí obrazy uvidia," vyjadrila sa o výstave autorka malieb.



Hoškovú-Weissovú v roku 1941 ako 12-ročnú deportovali s rodičmi do koncentračného tábora v Terezíne. V batožine si niesla svoj denník, pastelky, vodové farby a blok na kreslenie. Začala maľovať, čo videla.



"Vzácne obrazy mapujúce život v koncentračných táboroch očami 12-ročného dievčaťa nám prepožičali priatelia z občianskeho združenia KREBUL z Prachatíc," vysvetlil Dobiaš. Ide podľa neho o jedinečnú možnosť vidieť dianie v koncentračných táboroch inak ako prostredníctvom fotografií. "Obrazy sú plné emócií. Je to je neskutočne silný príbeh a výpoveď aj bez slov," dodal.



Hošková-Weissová sa narodila v roku 1929. Prežila koncentračné tábory v Terezíne, Auschwitzi-Birkenau, Freiburgu a Mauthausene. Po vojne vyštudovala monumentálnu maľbu. Vystavovala v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Taliansku a USA. V roku 1993 získala čestný doktorát na Massachusetts College of Art v Bostone, je nositeľkou Medaily Josefa Hlávky (2009) a Medaily Za zásluhy I. stupňa (2009). Žije v Českej republike.



Výstava potrvá do 14. januára 2022.