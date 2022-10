Výstava v nitrianskom KOS predstaví tvorbu fotografa Rudolfa Minárika

Nitra 4. októbra (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre v utorok sprístupnilo výstavu Vzdušné zámky. Ako uviedla kurátorka Janka Mináriková, expozícia je zostavená z fotografií jej otca Rudolfa Minárika a v KOS potrvá do 16. decembra.



Vystavené fotografie zachytávajú Nitru a Nitriansky hrad. "Zdanlivo je nemenný, no jeho podoba sa v skutočnosti mení. Podľa toho, aké je počasie, uhol pohľadu či svetlo. Zachytáva ho ako impresionisti, ako Monet, ktorý namaľoval 30 rovnakých priečelí katedrály v Rouene, z ktorých ani jedno nie je rovnaké, lebo je vždy v inom svetle a v inom ročnom období," uviedla kurátorka výstavy.



Ako pripomenula, autor fotografií musel často vystihnúť to správne svetlo, tmu či počasie. "A hlavne povestnú hmlu, ktorá robí svetlo mäkkým, ako keby prechádzalo cez filter. Na tajomnú hmlu, ktorá oddeľuje dolné mesto od horného a z ktorej trčia von iba veže ako nejaké vzdušné zámky," doplnila Mináriková.