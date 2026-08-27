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Výstava v Prievidzi spojí výtvarné umenie s literatúrou
Na výstave návštevníci nájdu motívy prírody, zvierat, starých domov a dramatických scenérií oblohy, no po prvýkrát aj portréty a tváre ľudí.
Autor TASR
Prievidza 27. augusta (TASR) - Galéria Jabloň v Prievidzi predstaví tvorbu bývalej novinárky Tatiany Michalkovej. Výstava Iné svety spojí jej výtvarné umenie s autorskou literatúrou, návštevníci si ju budú môcť v kultúrnom a kreatívnom centre pozrieť od 1. do 18. septembra. TASR o tom informovala marketingová manažérka Galérie Jabloň Petra Gordíková.
„Výstava predstavuje hlboko osobnú výpoveď autorky, pre ktorú sa maľovanie stalo celoživotným útočiskom aj odpoveďou na postupnú stratu zraku,“ načrtla Gordíková.
Spomenula, že Michalková pôsobila 30 rokov ako terénna novinárka, náročná práca v teréne, konfrontácia s každodennou realitou a neskôr aj vážna diagnóza - neliečiteľný glaukóm a postupná strata zraku - ju priviedli k ešte intenzívnejšej výtvarnej tvorbe.
„Maľovanie sa pre mňa stalo cestou, ako si vytvoriť vlastný svet uchránený od toho, čo je vonku. Moje obrazy sú farebný a tichý svet, pretože najradšej zo všetkého mám ticho. Nesnažím sa kopírovať to, čo vidím, ale zachytiť emóciu,“ uviedla autorka.
Názov výstavy Iné svety úzko súvisí aj s literárnou tvorbou bývalej novinárky. „Po dvoch úspešných knihách Macocha a Macocha 2 pripravila rozsiahly 900-stranový dystopický román s názvom Iné svety. Podstatnú časť vystavovaných diel tvoria práve hrdinovia a scény z tejto knihy, ktorým autorka vdýchla výtvarnú podobu. V slovenskom kontexte ide o unikátny koncept, kedy spisovateľ sám kompletne ilustruje a výtvarne stvárňuje vlastné rozsiahle literárne dielo,“ priblížila Gordíková.
Na výstave návštevníci nájdu motívy prírody, zvierat, starých domov a dramatických scenérií oblohy, no po prvýkrát aj portréty a tváre ľudí.
„Výstava predstavuje hlboko osobnú výpoveď autorky, pre ktorú sa maľovanie stalo celoživotným útočiskom aj odpoveďou na postupnú stratu zraku,“ načrtla Gordíková.
Spomenula, že Michalková pôsobila 30 rokov ako terénna novinárka, náročná práca v teréne, konfrontácia s každodennou realitou a neskôr aj vážna diagnóza - neliečiteľný glaukóm a postupná strata zraku - ju priviedli k ešte intenzívnejšej výtvarnej tvorbe.
„Maľovanie sa pre mňa stalo cestou, ako si vytvoriť vlastný svet uchránený od toho, čo je vonku. Moje obrazy sú farebný a tichý svet, pretože najradšej zo všetkého mám ticho. Nesnažím sa kopírovať to, čo vidím, ale zachytiť emóciu,“ uviedla autorka.
Názov výstavy Iné svety úzko súvisí aj s literárnou tvorbou bývalej novinárky. „Po dvoch úspešných knihách Macocha a Macocha 2 pripravila rozsiahly 900-stranový dystopický román s názvom Iné svety. Podstatnú časť vystavovaných diel tvoria práve hrdinovia a scény z tejto knihy, ktorým autorka vdýchla výtvarnú podobu. V slovenskom kontexte ide o unikátny koncept, kedy spisovateľ sám kompletne ilustruje a výtvarne stvárňuje vlastné rozsiahle literárne dielo,“ priblížila Gordíková.
Na výstave návštevníci nájdu motívy prírody, zvierat, starých domov a dramatických scenérií oblohy, no po prvýkrát aj portréty a tváre ľudí.