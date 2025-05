Výstava výtvarníčky M. Tichej Dualita je poctou ženskosti

Bratislava 31. mája (TASR) - Prvú samostatnú prezentáciu mladej slovenskej výtvarníčky Miriam Tichej predstavuje výstava s názvom Dualita. „Je tichou, no silnou poctou ženskosti, nielen ako biologickej danosti, ale ako univerzálnej kvality - schopnosti niesť, spojiť, vnímať a tvoriť,“ hovorí Andrea Klimo, kurátorka výstavy, ktorá je „osobnou aj univerzálnou výpoveďou o ženskej identite, sile, zraniteľnosti, inakosti a hľadaní vlastného miesta“. Do 6. júna si ju môžu pozrieť návštevníci bratislavskej Galérie Starý Avion.



V centre tvorby Miriam Tichej stojí ženská postava ako nositeľka témy duality. „Moja tvorba vychádza z osobnej skúsenosti. Spojenie bielej a čiernej rasy sa stalo témou, ale aj jazykom, ktorým vyjadrujem seba. Farby, ktoré používam - okrem čiernej a bielej najmä ružovú - sú pre mňa symbolom prijatia a návratu k sile ženskosti,“ vysvetľuje výtvarníčka. Narodila sa v Českej republike, no jej korene siahajú na Slovensko a do Zimbabwe. „Väčšinu života som strávila na Slovensku, avšak túžba priblížiť sa k africkým koreňom ma priviedla k umeniu ako prostriedku na objavovanie a vyjadrovanie vlastnej identity,“ priznala Tichá.



„Jej maľby nie sú portrétmi konkrétnych žien, ale zobrazením ich postojov, emócií a vnútorných svetov. Pracuje s figurálnym motívom, ktorý stvárňuje symbolicky a vrstvením kultúrnych odkazov. To všetko s výnimočným citom pre kompozíciu, kontrast a detail,“ opisuje tvorbu Tichej kurátorka.



Medzi vystavenými dielami sú obrazy, ako Krčah na sny, Domov v sebe či Ticho, v ktorom sa nachádzam. Spája ich sebaskúmanie, symbolika a ženský portrét ako nositeľ príbehu. Často je to hlava či postava v profile zasadená do minimalistického priestoru s jemnými líniami, rytmom tvarov kontrastom farieb. Zlaté akcenty podľa kurátorky odkazujú na duchovnú hodnotu a kultúrnu pamäť. „V obrazoch Miriam cítiť vrstvenie - nielen farieb, ale aj významov,“ dodala Klimo s tým, že každý obraz je priestorom, kde sa stretávajú osobné spomienky aj kolektívne skúsenosti.