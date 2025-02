Výstava Warhola vo Francúzsku prilákala množstvo záujemcov

Prešov/Medzilaborce 11. februára (TASR) - Výstava diel Andyho Warhola, ktorú pripravilo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach, prilákala do francúzskeho mesta Hyéres množstvo návštevníkov. Na vernisáži sa zišlo približne 1000 ľudí a v priebehu prvej hodiny po otvorení expozície zavítalo do tamojšieho múzea ďalších 200 záujemcov. Ako TASR informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK), výstava potrvá do začiatku júna.



Vystavených je 159 diel a artefaktov Andyho Warhola vrátane portrétov Marilyn Monroe a Mao Ce-tunga, sérií Flowers a Campbell´s Soup II, ako aj menej známych prác z raného obdobia jeho tvorby. Súčasťou expozície sú aj osobné predmety umelca ako slnečné okuliare, walkman, bunda z hadej kože a jeho krstná košieľka. Kurátorsky a logisticky výstavu pripravilo MMUAW.



Výstava začala vernisážou v sobotu 8. februára v Musée des Cultures et du Paysage, La Banque. "Vernisáž v Hyéres za účasti približne tisícky návštevníkov oficiálne otvorili podpredseda regiónu Provence-Alpes-Côte d´Azur Jean-Pierre Colin, regionálny radca François De Canson, primátor mesta Hyéres a prezident metropoly Toulon Provence Méditerranée Jean-Pierre Giran a za PSK jeho podpredseda Jozef Kanuščák," dodala Lehotská.



Paralelne s výstavou v Hyéres pripravuje múzeum od konca februára ďalšiu expozíciu Warholových diel v Gočárovej galérii v Pardubiciach. V máji 2025 by sa mali diela presunúť do Krakova, konkrétne do vedeckého centra Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon.