Výstava Z ateliéru D. Mareka prepája reštaurovanie s imagináciou

Bratislava 7. decembra (TASR) - Z ateliéru je názov autorskej výstavy malieb, koláží a netkaných tapisérií bratislavského reštaurátora a výtvarníka Daniela Mareka. Výstavu, ktorá "prepája reštaurovanie s imagináciou", otvorili tento týždeň v bratislavskej Galérii Starý Avion. Potrvá do 6. januára. Autor pripravuje pre deti aj dospelých workshop výroby obrazu technikou netkanej tapisérie.



Práca reštaurátora je pre Mareka inšpiráciou a životným poslaním. "Okrem záchrany starobylých diel sa venuje aj vlastnej tvorbe, v ktorej synteticky prepája svoje vedomosti a profesionálne skúsenosti s imagináciou," uvádza galéria k výtvarníkovi, ktorého inšpirujú veľkí umelci starých čias, no svoje diela obohacuje o moderné prvky a vnáša do nich vlastnú interpretáciu, prinášajúcu divákovi nové zážitky a emócie.



Marek sa pri svojej práci často ponára do mysle maliara, ktorého obraz reštauruje. Vtedy musí potlačiť svoje umelecké ja. "Pri reštaurovaní striktne dodržiavam zaužívané technologické postupy. Robím všetko pre to, aby som verne zachoval pôvodnú prácu majstra a dopĺňam iba nevyhnutne chýbajúce výpadky a poškodenia na diele. Pri vlastnej tvorbe je to iné, viac uvoľnené, tam môžem použiť svoje aj zaužívané tradičné alebo súčasné techniky," približuje svoju tvorbu Marek. "Niekto chce umením šokovať, zobraziť škaredosť. Pre mňa je umenie oslavovať a zobrazovať krásu, človeka vychovávať a zušľachťovať," dodal umelec, ktorý sa okrem klasickej maľby venuje aj textilnej tvorbe, tzv. arttexu, ale aj papierovej koláži. "Jeho dielu dáva nové podnety a prepája rôzne časové úseky a kultúrne svety," poznamenáva kurátorka výstavy Ľuba Suchalová Harichová.



Galéria avizuje aj špeciálny workshop s názvom Tajomstvo netkanej tapisérie, kde si môžu túto techniku vyskúšať dospelí záujemcovia a deti od osem rokov. Uskutoční sa v utorok 17. decembra od 17.00 do 19.30 h.



Výtvarník a reštaurátor Daniel Marek je absolventom Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, kde vyštudoval reštaurovanie malieb na plátne/drevenom paneli. Je členom a pravidelným účastníkom aktivít, workshopov a kolektívnych výstav Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX. Svoju tvorbu prezentoval na kolektívnych aj samostatných výstavách na Slovensku i v Taliansku, kde získal cenu Artista Segnalato/Objav roka 2021.