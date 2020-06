Výstavisko v Nitre zrušilo niekoľko tohtoročných výstav

Nitra 2. júna (TASR) – Tohtoročná medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex sa na nitrianskom výstavisku neuskutoční. Spolu so 47. ročníkom výstavy sú zrušené aj 15. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat, 27. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy spotrebného tovaru Coopexpo a tretí ročník ekologického podujatia Enviro, Ekofestival, informovalo vedenie agrokomplexu Národného výstaviska, š. p., Nitra. Výstavy sa mali uskutočniť v termíne od 20. do 23. augusta.



Na výstavisku sa neuskutoční ani otvorenie leta na amfiteátri, ktoré sa malo konať 5. júna, či Prvý detský festival, ktorého termín bol naplánovaný od 20. do 21. júna. Vedenie výstaviska zrušilo aj 22. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel Lignumexpo a 18. medzinárodnú lesnícku výstavu Les, ktoré sa mali konať od 16. do 20. septembra. Plánovaný Autosalón Autoshow Nitra 2020 zatiaľ nie je zrušený, uskutočniť by sa mal od 8. do 11. októbra.