V Banskej Bystrici predĺžili výstavu českého fotografa Jana Saudka

Banská Bystrica 14. januára (TASR) – Výstavu českého fotografa Jana Saudka, ktorá v banskobystrickej Gallery v Lazovnej ulici ponúka výber toho najlepšieho z jeho celoživotnej tvorby, predlžujú do 5. februára. Pôvodne mala trvať do konca januára. Protipandemické opatrenia ju však hneď na druhý deň po otvorení, vlani koncom novembra, neumožnili vidieť návštevníkom.



„Lockdown, ktorý vstúpil do platnosti hneď na druhý deň po otvorení výstavy, na dlhší čas zatvoril dvere galérie. Až koncom decembra sa opäť otvorili a návštevníci mohli tak medzi sviatkami obdivovať jeho jedinečné fotografie. Výstava Jan Saudek 85 v Banskej Bystrici ponúka 80 fotografií a je výberom toho najlepšieho z celoživotnej tvorby výnimočného umelca. V každej z nich je ukrytý príbeh,“ uviedla Iveta Bencová z galérie, ktorá je otvorená každý deň okrem pondelka od 13.00 do 17.00 h.



Jan Saudek (1935), ktorý v máji oslávi 87. narodeniny, je popri historických osobnostiach, akými boli slávni fotografi Josef Sudek a František Drtikol, najznámejším českým fotografom a aj najprovokatívnejším. Je zbožňovaný, zatracovaný, uctievaný i preklínaný. Najčastejším námetom Saudkových fotografií je žena, ženské telo a vzťah ženy a muža. V začiatkoch svojej tvorby sa venoval i téme detstva a vzťahu dospelých a detí.